VIDEO | Șoarece în salon, printre nou-născuți și lăuze

Imagini strigătoare la cer pentru România anului 2018. Femeile internate ca să-şi aducă pe lume copiii în maternitatea din Timişoara au împărţit un salon cu şoarecii. Pacienta care a filmat o astfel de situaţie susține că a atras atenția medicilor și asistentelor în repetate rânduri, însă nu a fost băgată în seamă. Abia după ce le-a arătat fotografiile, a fost mutată în alt salon.

Mamă internată: Fiind cu perfuzia în mână, i s-a urcat în păr și celeilalte mămici i s-a urcat pe dunga patului, că am zbierat eu la ea, la 7 dimineața. S-a urcat pe geamantan, pe dulap, așa tot drept în sus și i-a venit în pat.

Este mărturia unei foste paciente a Maternității Bega din Timișoara, care a născut acolo la finalul lunii trecute. Fotografiile au fost făcute chiar în salonul în care a fost internată. Speriată, femeia le-a anunţat pe asistente dar, spune pacienta, nu fost impresionate.

Mamă internată: Pe sub paturi aveam deja lipiciul, pus de altă mămică, adus de către soțul ei. Am pus lipici pe hârtii din acestea de ziare, de reclame. Am pus lipici, am pus și mâncare, acolo un pic cartofi prăjiți și ceva, zic poate trage, vine.

Abia când a cerut să fie externată mai repede din cauza acestei probleme, a fost mutată într-un alt salon.

Bărbat: Cum vi s-ar părea dacă ar fi soția dumnavoastră în această situație? Peste tot în România se întâmplă, părerea mea...

Este un caz izolat, spune managerul Spitalului Județean din Timișoara, de care aparține Maternitatea Bega, care nu-și explică pe unde a putut intra rozătorul.

Marius Craina, managerul Spitalul Județean din Timișoara: Imediat după ce am aflat de incident, am rugat pacientele să fie mutate din saloanele respective pentru a avea acces la spații. Împreună cu colegii de la serviciul tehnic și cu cei de la firma de deratizare cu care spitalul are contract am verificat toate spațiile. Nu au fost identificate nici de către cei de la DSP nici un punct de intrare pe unde putea să apară rozătoarea.

Etichete:

,

,

,

,

,

,