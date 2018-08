VIDEO Spital ca pe front. Medic: "Dacă ar veni Ministerul Sănătății aici, cu SANEPID-ul, ne închide mâine”

Spitalul CFR din Timişoara arată ca unul dintr-o ţară de lumea a treia, acuză unul dintre medicii de acolo. Analgezice, mănuşi chirurgicale şi ser fiziologic se cumpără cu bani de acasă, iar în unele saloane nu s-a mai investit de 40 de ani. Imagini filmate în spital arată inclusiv ustensilele medicale pline de rugină.

Medic la Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara: „Am avut perioade în care nu am avut ser fiziologic. Nu am avut glucoză, în care nu am avut trusă de perfuzie, în care nu am avut mănuși, n-am avut nimic, nimic, nimic”.

Este declarația unui medic din Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara. De doi ani, spune el, lucrează ca într-un spital de pe front - fără resurse şi în mizerie. A dorit să-i fie protejată identitatea din cauza unor posibile sancţiuni. Iar mărturiile lui nu se opresc aici.

Medic la Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara: „Avem un coleg care lucrează la Morfopatologie, este partea care arată ce fel de materiale s-au scos din om, dacă sunt sau nu canceroase ș.a.m.d. 6 luni de zile și-a cumpărat din banii lui ca să poată munci. Ca să nu se închidă secția”.

Medicii au tot cerut ajutorul, dar spun ei, strigătele lor rămân fără ecou.

Medic la Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara: „Noi nu suntem subordonați Ministerului Sănătății, din păcate. Pentru că dacă ar veni, de exemplu Ministerul Sănătății aici, cu SANEPID-ul, ne închide mâine”.

Recipientele în care sunt păstrate instrumentele medicale sunt ruginite, tâmplăria ferestrelor e scorojită, şi există un singur duş pentru pacienţii din opt saloane. Situația de la spitalul CF Timișoara este confirmată de unul dintre liderii de sindicat, care continuă lista neajunsurilor deschisă de medic.

Lavinia Miron - lider sindical Sanitas: „În acest spital de 4 ani de zile noi nu avem sporuri, nu avem tichete de masă și implicit nici norma de hrană care s-a dat anul acesta”.

Potrivit Ministerului Finanțelor, Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara s-a aflat pe plus atât în 2016 cât și în 2017, iar angajații nu își explică de ce nu pot beneficia de tichete sau sporuri. Am încercat să obținem un punct de vedere atât din partea managerului Iulius Jugănaru, cât și din partea Ministerului Transporturilor. Până la această oră, Digi24 nu a primit niciun răspuns.

