România a intrat de o săptămână în Starea de alertă, adică măsurile restrictive au fost relaxate. Asta înseamnă că fiecare țară care a luat astfel de măsuri și-a asumat apariția unor cazuri noi de boală. Măsurile de relaxare nu înseamnă însă că pericolul a trecut, iar cei care au crezut asta , au simțit pe pielea lor că nu e așa și au devenit pacienți. Unii nu cred că există COVID 19, alții nu cred că nu e o boală grea și o ignoră. Am vorbit și noi cu pacienți din ambele categorii. Vedem declarațiile lor într-un reportaj realizat de Carla Tănasie și Cristian Caciauna la Institutul Marius Nasta.

Medic: Din păcate, s-a confirmat ca aveți această infecție și o să vă mutam în alt salon. (Pacienta începe să plângă).

Medic: Persoanele care nu cred, nu pot fi convinse decât de persoanele care au trecut prin boală.

Pacient: Toată lumea să se ferească, virusul există, există. Astăzi împlinesc 5 săptămâni de când sunt spitalizat.

Au trecut mai bine de 2 luni de când lumea s-a schimbat. Și transformările nu s-au sfârșit. Trăim în spații mai restrânse, cu și după reguli la care încă ne adaptăm. Nu e un proces ușor. Unora, regulile și restricțiile le oferă un sentiment de siguranță în fața pericolului. Altora, o insuportabilă senzație de prizonierat. Ambele reacții sunt cu totul de înțeles. Toată combinația aceasta de pericol iminent, restricții și reguli e teren fertil inclusiv pentru îndoială. Chiar există virusul? Chiar e atât de periculos? Chiar poate ucide? Da, există. Și poate fi periculos. În cazurile cele mai grave, da, chiar ucide.

Medic: Vom merge către triaj. În acest moment sunt 43 de pacienți confirmați și 7 pacienți suspecți.

Este zona în care medicii și asistentele parcurg culoare și intră în saloane ca niște roboți albi. Cel mai greu e când trebuie să le dea oamenilor vești proaste.

Petra Dumitru așteaptă vești. Are 57 de ani și s-a simțit rău 3 zile la rând. A venit să vadă dacă a luat coronavirusul. Avea simptome care o făceau să creadă asta, chiar dacă ea știa că respectase regulile. Când am ajuns noi la spital, femeia aștepta rezultatul testului. Era optimistă.

Petra Dumitru, pacientă: Seara am făcut febră și frisoane. Fiind de la țară n-am avut de unde să iau medicul de familie și am așteptat până luni. Luni când l-am sunat și i-am spus că am febră, frisoane, mă doare gâtul... dureri de gât, mi-a spus să sun la 112 și să chem ambulanța. Medicul de familie mi-a zis că aș avea toate simptomele de COVID-19.

Medicii la Institutul Marius Nasta au confirmat rapid bănuielile medicului de familie.

Medic: O să-i spunem și rezultatul. Din păcate, s-a confirmat că aveți această infecție și o să vă mutăm în alt salon pentru că aici sunt suspecții și o să începem de astăzi tratamentul, iar următoarea testare, să vedem dacă rămâne virusul, se va face săptămâna viitoare.

Era o veste la care nu se aștepta. Optimismul i-a dispărut. Și-au făcut loc imediat tristețea și teama.

Petra Dumitru, pacientă: Îmi e teamă pentru soțul meu, pentru că el are probleme. A avut un infarct, face atacuri de panică, a fost bolnav din tinerețe, răcit la plămâni, pentru el mă tem acum.

Femeia se gândește acum de unde ar fi putut lua virusul. S-a îmbolnăvit exact în ultima săptămână a stării de urgență.

Reporter: Ați purtat mască în permanență?

Petra Dumitru, pacientă: Da, eu am plecat și la serviciu, am plecat cu mască și înapoi și în timpul programului. Sunt din Vidra, județul Ilfov, am fost în ultima săptămână când încă nu erau obligatorii, o persoana avea , șapte nu. Degeaba am avut o dacă era inghesuială, mai ales dimineața la prima oră.

Pentru întrebarea „Virusul ăsta chiar există?”, Petra Dumitru știe că e un singur răspuns.

Petra Dumitru, pacient: Să creadă că există și se pot îmbolnavi oricând, când nu te aștepti atunci te lovește, cum mi s-a întâmplat mie.

Gina Ciolan, medic primar pneumolog, director general al Institutului Marius Nasta: Această boală există. Atunci cand îi vedem pe ceilalți bolnavi să ne gândim că putem fi noi... un pacient poate să îmbolnaveasca zeci de alți pacienți. E important să se înțeleagă că boala există. Acum că avem liberatatea de a ieși oriunde, grija trebuie să fie și mai mare.

În acest moment, în România sunt două categorii de oameni: cei care cred că există boala și cei care nu cred.

Medic: Acum suntem în zona de pacienți confirmați. Asistentele au oficiul aici, ele își desfășoară activitatea în regim de câte 6, 4 ore și coboară și fac schimbul de tură, din această zonă nimic nu iese, nici aparatură, nici instrumentar.

Pacientul din imagini este din Ialomița. A fost confirmat cu noul cronavirus în urmă cu 3 săptămâni. Spune că nu a respectat restricțiile din starea de urgență și nici nu are de gând să respecte regulile impuse de autorități.

Reporter: De cât timp sunteți în spital?

Pacient: De 3 săptămâni.

Reporter: Bănuiți de unde ați luat virusul?

Pacient: Nu!

Reporter: V-ați protejat în perioada asta, ați ieșit?

Pacient: Am ieșit.

Reporter: Deci, n-ați respectat regulile?

Pacient: Nu!

Reporter: De ce?

Pacient: Pentru că n-am vrut.

Reporter: Dar v-ați îmbolnăvit până la urmă.

Pacient: Da, m-am îmbolnăvit.

Reporter: Și nu v-ați speriat?

Pacient: Nu.

Reporter: Nu v-a fost teamă că ați îmbolnăvit pe alții?

Pacient: Nu!

Beatrice Mahler, manager al Institutului Marius Nasta: Mulți suntem ca Toma necredinciosul și să știm pe cineva din apropierea noastră ca să credem... Să înțeleagă că nu se știe cum va evolua starea lor în următoarele luni

Medicii mai împart însă și vești bune, Ionel Ghera este pacientul cu cea mai lungă perioadă de internare, 5 săptămâni. Pentru prima dată, i-a ieșit un test negativ. La momentul filmării era la un pas de a pleca din spital.

Medic: Deocamdată este primul test negativ. Mai trebuie mâine să recoltăm încă un test și dacă și al doilea test iese negativ, pleacă acasă.

Și al doilea test a ieșit tot negativ, iar acum este acasă.

Ionel Ghera, pacient: M-am bucurat că o să ajung și eu acasă după 5 săptămâni, sunt bucuros.

Reporter: Cum au fost cele 5 săptămâni?

Ionel Ghera: În prima săptămână am fost rău de tot, cu oxigen, am fost rău de tot, dar în următoarele 4 săptămâni a fost OK.

Nu știe de unde a luat virusul, cert este că toată familia lui a fost infectată.

Ionel Ghera, pacient: Toată familia a fost... și soția și socrii, toți au ieșit, am intrat primul și ies ultimul... Și eu eram genul de om care nu prea credea în boala asta COVID, acum am crezut...

Editor web: Liviu Cojan