Visele nu sunt întâmplătoare, arată un nou studiu. Cercetătorii explică factorii care le influențează conținutul

Visele nu sunt aleatorii Viața de zi cu zi, dar reinterpretată

Cercetătorii italieni au analizat, într-un nou studiu, peste 3.700 de relatări despre vise și au acum o imagine mai clară asupra factorilor care le influențează conținutul: acestea nu sunt complet aleatorii, relatează Euronews

În Franța, există credința că dacă mănânci brânză înainte de culcare vei avea vise ciudate. Știința indică însă altceva: conținutul viselor pare să fie modelat mai degrabă de personalitate și experiențele trăite.

Uneori, visele par haotice și lipsite de logică, iar alteori devin captivante și surprinzător de coerente. Un nou studiu arată că acest contrast nu este întâmplător.

Cercetătorii de la IMT School for Advanced Studies Lucca, din Italia, contestă ideea că visele sunt simple produse aleatorii ale minții. Studiul, publicat în Communications Psychology, indică existența unui sistem influențat de cogniție, emoții și context.

Analiza s-a bazat pe peste 3.700 de relatări despre vise și experiențe din starea de veghe, colectate de la 287 de participanți cu vârste între 18 și 70 de ani.

Pe parcursul a două săptămâni, voluntarii și-au înregistrat experiențele, iar cercetătorii au colectat date detaliate despre calitatea somnului, tiparele cognitive, trăsăturile de personalitate și caracteristicile psihologice.

Ulterior, au folosit tehnici avansate de procesare a limbajului natural (NLP, un tip de inteligență artificială) pentru a analiza modul în care participanții își descriau viața de zi cu zi și visele.

Visele nu sunt aleatorii

Rezultatele arată că visele sunt departe de a fi întâmplătoare; există tipare clare. Ele reflectă o combinație de trăsături interne și influențe externe.

Persoanele care trec rapid de la un gând la altul în timpul zilei au raportat mai des vise fragmentate și schimbătoare. În schimb, cei care consideră visele semnificative le percep ca fiind mai vii și mai captivante.

Evenimentele externe joacă, de asemenea, un rol important. În timpul pandemiei de COVID-19, visele au devenit mai intense și s-au concentrat frecvent pe restricții și izolare. Aceste tipare s-au estompat odată cu revenirea la normal, ceea ce sugerează că visele evoluează odată cu starea noastră psihologică.

Viața de zi cu zi, dar reinterpretată

În loc să redea fidel realitatea zilnică, visele par să o transforme. Elemente obișnuite, precum locul de muncă, spitalele sau școlile, apar rar ca replici exacte. În schimb, sunt reorganizate în scenarii neobișnuite, adesea suprarealiste, care combină contexte și perspective diferite.

„Rezultatele noastre arată că visele nu sunt doar o reflecție a experiențelor trecute, ci un proces dinamic, modelat de cine suntem și de ceea ce trăim”, a declarat Valentina Elce, autoarea principală a studiului.

Studiul evidențiază și modul în care inteligența artificială poate avansa cercetarea viselor. Modelele NLP pot analiza relatările despre vise cu o acuratețe comparabilă cu cea a evaluatorilor umani, deschizând noi oportunități pentru studierea conștiinței, memoriei și sănătății mintale, la scară largă și într-un mod consecvent.

Astfel, chiar dacă nu îți poți influența visele mâncând brânză înainte de culcare, acestea par totuși modelate de factori măsurabili, atât interni, cât și externi.

Editor : C.S.

