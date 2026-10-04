Vitamina de care organismul are nevoie în sezonul rece. Medicii semnalează: „Oboseala și durerile în corp pot indica un deficit”

În sezonul rece, reducerea expunerii la soare poate limita producția de vitamina D în organism, un nutrient important pentru sănătatea oaselor, funcționarea mușchilor și susținerea sistemului imunitar. Medicii specialiști au explicat pentru Digi24.ro ce simptome pot indica un deficit și cum se stabilește necesarul zilnic în funcție de vârstă și de perioada anului.

Trecerea la lunile reci aduce schimbări în rutina zilnică, de la timpul petrecut în aer liber până la obiceiurile alimentare. În acest context, administrarea suplimentelor trebuie adaptată stării de sănătate a fiecărei persoane, în funcție de recomandările medicului.

Ce este vitamina D și care este rolul ei în organism

„Vitamina D, cunoscută și sub denumirea de calciferol, este una dintre substanțele nutritive, o vitamină liposolubilă, necesară pentru menținerea sănătății organismului. Termenul desemnează mai multe forme, dintre care cele mai importante sunt D2 (ergocalciferol), derivată din plante, și D3 (colecalciferol), care poate fi obținută din produse de origine animală și suplimente alimentare.

Principalul rol al vitaminei D este menținerea unor niveluri normale de calciu și fosfor în sânge. Așadar, aceasta contribuie la absorbția calciului la nivel intestinal și este importantă pentru sănătatea întregului sistem osos.

Pentru persoanele cu deficit, este important ca suplimentarea să fie asociată cu administrarea de magneziu și a unui complex de vitamina K (K2 MK-7 și K2 MK-4), pentru a preveni formarea plăcilor de aterom pe pereții arterelor. Acestea sunt leziuni care implică acumularea unor substanțe grase la nivelul vaselor de sânge.”, a precizat pentru Digi24.ro Dr. Cornel Brotac, specialist în recuperare medicală, cu competențe în medicina alternativă și regenerativă

Riscul de deficit de vitamina D este mai scăzut vara

„Expunerea pielii la soare favorizează, în mod natural, producerea vitaminei D în organism, astfel că, în lunile de vară, necesarul de suplimentare este mai redus. Însă, în lipsa expunerii, dar și în perioadele de stres, când corpul este mai solicitat, nivelurile ridicate de cortizol și fluctuațiile acestuia în sânge pot inhiba absorbția și transportul vitaminei D. În aceste situații, completarea este deosebit de importantă.

Acest nutrient are un rol complex în funcționarea organismului: un aport optim contribuie la reducerea inflamației, susține sistemul imunitar și ajută la menținerea sănătății oaselor și a mușchilor.”, a transmis medicul.

Semne care pot indica un deficit de vitamina D

„Imunitatea scăzută, însoțită de răceli frecvente, oboseala și durerile resimțite în întregul corp, în special la nivelul oaselor, pot indica un deficit de vitamina D. Printre manifestări se pot număra și senzația de slăbiciune, fragilitatea sau fluctuațiile în greutate.

Pacienții diagnosticați cu afecțiuni cardiace ori hipertensiune arterială, precum și cei care se confruntă cu infecții repetate pot dezvolta forme mai severe de boală în contextul acestei carențe.

De asemenea, persoanele cu boli autoimune, de exemplu: boala celiacă, Crohn, afecțiuni hepatice sau renale pot avea un nivel insuficient de vitamina D. În aceste situații, boala poate împiedica absorbția intestinală a unei cantități suficiente de nutrient și trecerea acestuia în sânge. În astfel de cazuri, medicul poate recomanda administrarea subcutanată, prin injecție.

Este util ca verificarea nivelului de vitamina D să devină o rutină, prin efectuarea unor analize de sânge o dată la patru luni. Rezultatele permit identificarea unui eventual deficit și suplimentarea atunci când este necesară, pentru prevenirea riscurilor associate.”, a mai explicat medicul Cornel Brotac

Care este necesarul zilnic de vitamina D

„Pentru o persoană sănătoasă, valorile normale ale vitaminei D în sânge sunt cuprinse între 20 și 50 ng/ml (nanograme pe mililitru). Un nivel sub 20 ng/ml indică un deficit.

Vitamina D poate fi administrată pe cale orală sau intravenoasă. Pentru administrarea orală, este recomandată forma lipozomală, datorită încapsulării în lipozomi, care favorizează absorbția în organism. (Lipozomii sunt structuri microscopice sferice, alcătuite din straturi de molecule asemănătoare celor care formează membranele celulare umane.)

Doza zilnică este stabilită de medicul specialist și poate varia în funcție de vârstă și de perioada anului, între 600 și 1.000 UI (unități internaționale). Este important ca suplimentarea să fie asociată cu un complex de vitamina K2 și cu magneziu, pentru a preveni formarea plăcilor de aterom.

De asemenea, o dietă variată și echilibrată contribuie la aportul de vitamine și nutrienți esențiali corpului. Printre sursele alimentare se numără peștele, precum somonul, tonul, sardinele și macroul, gălbenușul de ou și anumite tipuri de ciuperci. Laptele și iaurtul pot contribui, de asemenea, la acest aport atunci când sunt îmbogățite cu vitamina D.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

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