Vitamina esențială pentru organism pe care o poți obține din alimente. Medic: „Organismul uman nu o poate produce în mod natural”

Vitamina C este un nutrient important pentru întreg organismul. Este un puternic antioxidant necesar pentru creșterea și repararea tuturor țesuturilor din corp și o vitamină care deține un rol esențial în sistemul imunitar. Vitamina C nu poate fi produsă de corpul uman în mod natural, motiv pentru care poate fi procurată din fructe și legume proaspete ori suplimente alimentare.

Vitamina C are un rol important în producerea de colagen, proteină indispensabilă pentru sănătatea pielii, unghiilor, ligamentelor sau vaselor de sânge. O cantitate optimă în organism contribuie la vindecarea mai rapidă a rănilor și menținerea integrității pielii.

Ce este vitamina C

Vitamina C mai este cunoscută și sub denumirea de acid ascorbic și este renumită pentru rolul său în susținerea sistemului imunitar. Este o vitamină hidrosolubilă importantă în producerea de globule albe, necesare organismului pentru a lupta împotriva infecțiilor. Însă, la bază, vitamina C este și un nutrient care sprijină multe alte funcții importante ale organismului, inclusiv sănătatea creierului.

“Radicalii liberi sunt molecule instabile care pot provoca daune la nivel celular și care pot cauza întregului organism. Însă, aceste molecule pot fi izolate atunci când în organism există o cantitate optimă de vitamina C și antioxidanți naturali precum glutation sau bioarginină. Vitamina C are efect antioxidant, ajută la scăderea procesului inflamator din corp și protejează celulele împotriva stresului oxidativ produs de acești radicalii liberi.”, a declarat pentru Digi24 medicul Cornel Brotac specialist în recuperare medicală și competențe în medicina alternativă și regenerativă.

Alimente bogate în vitamina C

“Din cauza incapacității organismului de a produce sau stoca singur vitamina C, este necesar un aport constant în organism, iar asta se poate face prin consumul de alimente bogate în vitamina C ori prin intermediul suplimentelor alimentare.

Există multe surse alimentare bogate în vitamina C, iar printre cele mai importante amintim: citrice, în special lămâi și portocale, căpșuni, kiwi, pepene galben, ceapă, ardei gras, roșii și pătrunjel. Toate acestea pot fi consumate ca atare, în stare crudă, dar și în diferite combinații de sucuri naturale.

Uleiul de măsline facilitează tranziția mineralelor și vitaminelor la nivel celular și ajută înglobarea vitaminei C în organism. Astfel, este recomandat să se consume, o linguriță, în perioadele în care se administrează și suplimente care conțin vitamina C.”, a mai precizat medicul.

Vitamina C este esențială în perioadele stresante

“Vitamina C este recomandată, în cantități mai mari, și în perioadele în care organismul este supus unui stres suplimentar și nu are suficient timp la dispoziție să se adapteze noilor condiții, chiar și atunci când ne confruntăm cu șocuri termice din cauza diferențelor de temperatură. După consum, vitamina C este absorbită rapid în intestinul subțire și distribuită în toate țesuturile corpului.

De asemenea, pentru a ajuta rata de filtrare glomerulară la nivelul rinichilor (RFG reprezintă volumul de plasmă filtrat de rinichi), este foarte importantă hidratatea în timpul administrării vitaminei C.

Pacienții care se confuntă cu hipertensiune arterială sau cu probleme cu ale vaselor de sânge ori la nivelul cordului (inimii), pe lângă vitamina C, trebuie să consume potasiu și magneziu. Un consum de vitamina C împreună cu celelalte minerale ajută la o bună funcționare a mușchilor și, în special, a inimii.”, conchide medicul Cornel Brotac.