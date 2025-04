Vitamine și suplimente pe care medicii le recomandă pentru oboseala psihică și sistemul nervos: „Ajută creierul și memoria”

Ceața mentală, cunoscută și sub denumirea de Brain Fog, este un termen utilizat pentru a descrie o serie de manifestări la nivel cerebral, resimțite sub formă de oboseală psihică, diminuarea capacității de concentrare sau momente de confuzie. Lipsa nutrienților din corp poate fi una dintre cauzele ce pot determina apariția simptomelor, iar medicii recomandă consumul de vitamine și suplimente pentru a combate stările asociate.

Oboseala psihică este o stare de epuizare resimțită la nivelul întregului organism, care poate rezulta și din perioadele de stres prelungite, suprasolicitarea mentală sau oboseala emoțională. O dietă alimentară echilibrată, bogată în vitamine și nutrienți esențiali corpului, poate contribui la îmbunătățirea stării generale de sănătate și la reducerea stresului oxidativ.

Ce înseamnă Brain Fog

Ceața cerebrală (Brain Fog) nu reprezintă o boală cu semnificație patologică, ci poate fi cauzată de factori externi precum: expunerea îndelungată la situații stresante, tulburări de somn (privarea de somn, insomnia), fluctuații hormonale apărute din diverse cauze, dieta alimentară deficitară, lipsită de vitamine, minerale și amioacizi esențiali etc.

Principalele simptome care descriu ceața cerebrală sunt stare de oboseală psihică, stare de confuzie, pierderi scurte de memorie, diminuarea capacității de concentrare și focusare ori nivel scăzut de energie.

Care este rolul suplimentelor și vitaminelor în organism

“Pentru a funcționa normal, în parametrii optimi, organismul are nevoie sa fie în echilibru cu două tipuri de nutrienți, macronutrienți și micronutrienți. Există o legătură între ele, deoarece macronutrienții sunt aminoacizii și proteinele, iar micronutrienții sunt vitaminele și mineralele.

Proteinele nu pot fi sintetizate în aminoacizi și absorbite în organism dacă nu există un necesar de micronutrienți. De asemenea, este important să nu existe o supradozare de micronutrienți sau o lipsă de macronutrienți pentru că, în acest caz, se instalează starea de oboseală psihică și pot apărea simptomele asociate suprasolicitării, respectiv dureri de cap, lipsă de concentrare, lipsă de vlagă etc.

Orice formă de vitamine sau suplimente trebuie consumată sau administrată în urma unui consult specific și analize medicale aferente, recomandate de către medicul specialist. În caz contrar, supradozarea cu vitamine ori minerale de care organismul nu are nevoie poate duce la apariția altor probleme de sănătate la nivelul vertebrelor sau articulațiilor.”, a declarat pentru Digi24 Cornel Brotac, specialist în recuperare medicală, cu competențe în medicina alternativă și regenerativă.

Vitamine și suplimente care combat oboseala psihică

Vitamina D

“Vitamina D este importantă pentru sănătatea sistemului osos și contribuie la absorbția calciului la nivel intestinal. Persoanele care se confruntă cu deficit de vitamina D este important să consume/administreze suplimentul împreună cu Magneziu și un complex de vitamina K (K2 MK 7 și K2 MK 4), pentru a preveni depunerea de aterom la nivelul arterelor. Ateromul (placa de aterom) este o formațiune/leziune, o substanță grasă care se poate dezvolta pe pereții arterelor (vaselor de sânge).

Vitamina D are un rol complex în funcționarea întregului organism. Un aport optim de substanță în corp contribuie la reducerea inflamației, susține sistemul imunitar și îmbunătățește sistemul osos și pe cel muscular.”, a mai precizat medicul specialist.

Vitamina C - susține sistemul imunitar și ajută la scăderea inflamației din corp

Vitamina C este bine cunoscută pentru rolul său în susținerea sistemului imunitar, însă este și un nutrient care sprijină multe alte funcții importante ale organismului, inclusiv sănătatea creierului.

“Radicalii liberi sunt molecule instabile care pot provoca daune la nivel celular și pot cauza întregului organism. Însă, aceste molecule pot fi izolate atunci când în organism există o cantitate potrivită de vitamina C, împreună cu antioxidanți naturali precum glutation sau bioarginină. Vitamina C are efect antioxidant, ajută la scăderea procesului inflamator din corp, iar un nivel optim în corp protejează celulele împotriva stresului oxidativ produs de radicalii liberi.

Organismul uman nu poate produce singur, în mod natural, vitamina C, motiv pentru care este nevoie de un aport constant care se poate face printr-un consum de alimente bogate în această vitamină ori prin intermediul suplimentelor.”, a mai adăugat sursa Digi24.

Magneziu - poate contribui la reducerea sensibilității la stres

“Magneziul este un mineral care se găsește în mai multe forme și este important pentru funcționarea întregului organism. Un nivel optim de magneziu în corp ajută la utilizarea normală a mușchilor și oaselor, a sistemului nervos, dar și la reglarea tensiunii arteriale și întreaga activitate hormonală.

Magneziul este important să fie administrat și în perioadele stresante sau atunci când o persoană se confruntă cu insomnii sau stări de oboseală psihică. Menținerea unor niveluri optime de magneziu, cu ajutorul suplimentelor, poate contribui la reducerea sensibilității la stres.

Se poate pregăti acasă un unt din caju, migdale, nuci și o cantitate mica de sare celtică, toate puse la cuptor, apoi în blender. Amestecul obținut ajută la creșterea cantității de minerale din corp.”, a mai declarant medicul Cornel Brotac.

Complexul de vitamine B - susțin sistemul nervos

“Complexul de vitamine B întrunește, de fapt, 8 vitamine solubile în apă, respectiv: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 și B12. Întreg complexul de vitamine este benefic pentru organism, iar B12 ajută îmbunătățirea sistemului nervos, implicit funcționarea corespunzătoare a creierului. Oamenii trebuie să își facă analize prin care să verifice nivelul de vitamina B12 din corp pentru a știi dacă se confruntă cu o carență și este nevoie de o suplimentare.

Vitaminele din complexul B susțin sistemul nervos prin menținerea sănătății nervilor, îmbunătățirea funcției cognitive și reducerea riscului de tulburări neurologice.”, a explicat medicul.

Acizii grași Omega-3

“Administrarea suplimentelor concentrate de Omega-3, Omega-6 sau Omega-9 poate aduce beneficii sănătății creierului și poate ameliora simptome asociate cu ceața mentală. Însă, suplimentele cu Omega nu trebuie combinate și este de preferat să se consume separat. Pentru o perioadă de 10 zile se iau suplimentele cu Omega-3, ulterior alte 10 zile se consumă suplimente cu Omega-6, iar apoi cele care conțin Omega-9.

Un consum regulat de alimente și suplimente bogate în grăsimi, respectiv acizi grași, poate susține concentrarea, memoria, atenția și starea generală de spirit. Sunt recomandate alimente bogate în grăsimi precum smântână, iaurt, chefir, pește gras, șuncă din ingrediente naturale, unt. Colesterolul nu crește din cauza alimentației bogate în grăsimi.”, conchide medicul Cornel Brotac, specialist în recuperare medicală, cu competențe în medicina alternativă și regenerativă.