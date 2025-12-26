Vreme rece, brazi de Crăciun și praf: de ce alergiile tale pot să se agraveze în perioada Crăciunului

Iarna nu înseamnă o pauză de la alergii. În realitate, perioada sărbătorilor poate agrava simptomele, chiar și atunci când polenul din natură a dispărut de mult.

Potrivit dr. Victoria Nguyen, alergolog și imunolog la Ohio State University Wexner Medical Center, activitățile de zi cu zi desfășurate în spații închise sunt o parte importantă a problemei.

Pe măsură ce temperaturile scad, oamenii petrec firesc mai mult timp în incinte, unde sunt expuși la declanșatori obișnuiți precum acarienii sau părul animalelor de companie.

De asemenea, bradul de Crăciun poate agrava situația, notează Euronews.

Pomii naturali pot purta spori de mucegai inactivi care devin activi odată ce sunt aduși în încăperile calde, o reacție cunoscută ca „sindromul bradului de Crăciun”.

Pentru persoanele sensibile la mucegai, acest lucru poate declanșa mâncărimi ale ochilor, strănut, congestie sau chiar dificultăți de respirație.

Nici brazii artificiali nu sunt mereu mai siguri. Decorațiunile depozitate în poduri, garaje sau subsoluri acumulează adesea praf de-a lungul anului, ceea ce poate provoca simptome imediat ce sunt aduse în casă.

Și vremea rece poate juca un rol. Deși nu este o alergie în sensul clasic, Victoria Nguyen spune că unele persoane experimentează „rinită vasomotorie sau nonalergică”, în care simpla expunere la aer rece poate provoca nas care curge sau chiar urticarie.

Cum pot fi tratate alergiile de iarnă

Opțiunile de tratament variază de la simple măsuri de evitare – cum ar fi clătirea decorațiunilor, ștergerea bradului sau folosirea purificatoarelor de aer – până la medicamente precum antihistaminicele sau spray-urile nazale.

Pentru o ameliorare pe termen lung, există mai multe forme de imunoterapie, inclusiv tablete sublinguale, injecții direct în ganglionii limfatici sau injecții clasice împotriva alergiilor, care, precizează Victoria Nguyen, necesită un „angajament de doi până la cinci ani” pentru efect maxim.

Experții recomandă consultarea unui specialist dacă simptomele se agravează sau nu se ameliorează cu tratament de bază.

