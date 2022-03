Ziua Mondială a Rinichiului: diagnosticul și intervenția timpurie în boala cronică de rinichi salvează viața pacienților!

Ziua Mondială a Rinichilor este marcată în fiecare an, în a doua joi a lunii martie, ca parte a unei campanii globale inițiate de comunitatea medicală și de cea de pacienți.

Odată cu această zi, au loc campanii de informare și prevenire a bolii renale cronice, o boală gravă care afectează peste 850 milioane de persoane, la nivel mondial.

Boala cronică de rinichi în focus

“Boala cronică de rinichi reprezintă afectarea cronică importantă a rinichiului prin diferite tipuri de afecțiuni foarte variate cum sunt hipertensiune, diabet, infecții, malformații, boli degenerative. La un moment dat, când rinichiul nu mai funcționează, se produce, dacă doriți, intoxicarea cronică a organismului cu o serie întreagă de toxine. La un moment dat, când boala de rinichi este avansată, viața nu mai este posibilă decât prin dializă sau transplant.”, spune Profesor Universitar Doctor Adrian Covic, Președinte al Societății Române de Nefrologie 2019-2022.

Categorii de persoane la risc

Oricine are o rudă cu boală de rinichi, oricine are hipertensiune, oricine are o altă afecțiune cronică ca diabet sau obezitate, orice pacient vârstnic de peste 65 de ani și orice persoană care are infecții urinare frecvente sau litiază renală poate fi predispusă pentru o boală a rinichilor.

Singura afecțiune cronică în creștere

„La nivel european boala cronică de rinichi reprezintă aproximativ 16% din populația generală. În România, date studiate, efectuate de grupul nostru împreună cu o serie întreagă de colegi din Timișoara, sugerează că boala cronică de rinichi ar fi undeva între 11% și 14% ca prevalență. Mult mai important pentru toată lumea, boala cronică de rinichi reprezintă în momentul de față, în 2022, SINGURA AFECȚIUNE CRONICĂ ÎN CREȘTERE”, mai spune Profesor Universitar Doctor Adrian Covic.

Diagnosticul și intervenția precoce în boala cronică de rinichi salvează viața pacienților

Din cauza lipsei de simptome din primele stadii ale bolii, pacienții își primesc diagnosticul abia în stadiile avansate, când deja este prea târziu ca evoluția bolii să fie încetinită și există complicații cardiovasculare și renale. Astfel, doar 1 din 10 persoane cu boală cronică de rinichi este diagnosticată în stadiile timpurii, chiar și în stadiile avansate ale bolii fiind diagnosticate doar 2 din 3 persoane.

În boala cronică de rinichi, screening-ul, diagnosticul și intervenția în stadiile de început ale bolii sunt etape esențiale pentru salvarea vieții pacienților. Screening-ul în această afecțiune se poate realiza prin metode calitative (utilizarea unui test rapid din urină spontană) și prin metode cantitative (teste de laborator din urină și sânge). Diagnosticul bolii se realizează prin două teste simple de laborator: rata de filtrare glomerulară estimată (RFGe) și raportul alumină-creatinină în urină (RACu).

“Boala cronică de rinichi nu doare. Este un ucigaș tăcut. Din acest motiv, numeroase cazuri rămân fără diagnostic, deși investigațiile nu sunt nici extrem de complicate, nici neapărat costisitoare. Este suficient ca oricine își face un set de analize medicale să ceară să i se analizeze filtrarea glomerulară, printr-o o analiză extrem de simplă - rata estimată a filtrării glomerulare - și un banal sumar de urină, cu testare banală pentru proteinurie. Atât de simplu! Mult mai simplu decât în numeroase alte afecțiuni.” avertizează Prof. Dr. Adrian Covic.

Boală cronică de rinichi este deseori asociată cu diabetul zaharat de tip 2, iar această asociere complică tabloul clinic.

6 din 10 pacienți cu diabet zaharat pot dezvolta boală cronică de rinichi.

Speranță pentru pacienți prin diagnostic și tratament

„Cu cât o vom diagnostica mai precoce, cu cât vom adresa acești pacienți mai precoce medicului specialist nefrolog, cel care se ocupă de boala cronică de rinichi, cu atât vom putea salva pacienți pentru că, spre deosebire de 2-3 ani în urmă, avem în momentul de față un armament absolut eficace și demonstrat.”

„În momentul de față avem pentru prima dată posibilități eficace de tratament. Așteptăm doar un diagnostic corect al numeroșilor pacienți care sunt complet asimptomatici, dar care în lipsa unui tratament eficace vor ajunge la dializă, în cel mai bun caz.”

Intervenția timpurie schimbă parcursul vieții pacienților

„Am în experiența mea pacienți pe care i-am tratat din timp. Avem o foarte bună experiență cu pacienți care au rămas practic în stadiul respectiv și aproape nu au mai avansat sau rata lor de progresie a fost minimizată. În momentul de față suntem într-o schimbare extrem de favorabilă și de aceea vedeți și focusul pe boala cronică de rinichi. Focusul în Ziua Mondială a Rinichiului este în a face "punți" în diagnostic între principalii actori și, ultimul element, în utilizarea unor tratamente eficiente. Pentru prima dată avem tratamente eficiente pentru stoparea sau reducerea masivă a progresiei bolii cronice de rinichi”, explică Profesor Universitar Doctor Adrian Covic.

Cazurile de boală cronică de rinichi vor fi mai multe, mortalitatea va crește

Specialiștii români și europeni se așteaptă la o creștere a cazurilor de boală cronică renală, pe măsură ce populația îmbătrânește, iar funcția renală scade odată cu înaintarea în vârstă. Mortalitatea va crește și ea iar, până în 2040, boala cronică de rinichi va ajunge a 5-a cauză de deces.

“Societatea Română de Nefrologie a fost întotdeauna în fruntea societăților care au promovat educația pacientului, care au colaborat cu celelalte societăți profesionale”, explică Profesorul Adrian Covic.

„Rinichi sănătoși pentru toți”

“Actuală campanie legată de Ziua Mondială a Rinichiului din anul acesta are ca element de focus, element principal, faptul că trebuie să realizăm o punte care să reunească prăpastia dintre cunoștințe și modul în care boala renală cronică este percepută de toată lumea: autorități, public, pacienți, chiar și colegi medici. Și trebuie să construim această punte între diferitele entități.”

„Este important ca fiecare persoană care are nevoie de tratament să aibă acces la diagnostic și la medicație. Acesta este un cost sustenabil pentru orice societate. Și, de aceea, tema Zilei Mondiale a Rinichiului din acest an este „Rinichi sănătoși pentru toți”.