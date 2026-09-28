Sancțiuni dure: șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani

Permis auto anulat și trei ani fără dreptul de a da din nou examen: sunt măsurile propuse în cazul șoferilor care merg pe contrasens pe autostradă și pe drumurile expres din România. Sancțiunea e prevăzută într-un proiect de lege depus în Parlament de PNL, USR și minorități. E mult mai aspră decât cea valabilă în prezent.

Proiectul de lege vrea să-i elimine din trafic pe conducătorii auto care încalcă flagrant cele mai elementare reguli de circulație și pun în pericol viața celorlalți participanți la trafic. Astfel, autorii proiectului propun ca șoferilor care sunt surprinși că circulă pe contrasens pe autostrăzi sau pe drumurile expres din România să le fie anulat permisul de conducere, iar un nou permis de conducere îl pot lua abia după trei ani.

Autorii proiectului spun că această măsură este absolut necesară, având în vedere că în ultima perioadă tot mai mulți șoferi au fost surprinși conducând pe contrasens pe autostradă sau pe un drum expres, iar pe aceste categorii de drumuri se circulă cu viteză foarte mare, așa că un impact frontal ar putea avea un deznodământ tragic.

Proiectul a fost depus în Senat și ar putea deveni lege dacă trece de Camera Deputaților și este promulgat de președintele Nicușor Dan.

În acest moment, Codul Rutier prevede amenzi de până la 4.325 de lei pentru astfel de abateri și suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile.

Editor : M.B.