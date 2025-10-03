Sancţiuni la spitalul de copii din Iaşi după moartea a şase bebeluşi. Şefa ATI şi cea a Serviciului Prevenire Infecţii, destituite

Conducerea spitalului de copii „Sfânta Maria” din Iaşi a anunţat sancţiuni după focarul de infecţii cu bacteria Serratia Marcescens, în urma căruia şase bebeluşi au murit. Şefa secţiei ATI, Oana Puiu, şi şefa Serviciului Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale, Carmen Popescu, au fost destituite, iar spitalul aşteaptă concluziile raportului oficial al Ministerului Sănătăţii pentru alte măsuri, potrivit News.ro.

Potrivit managerului, spitalul tratează cu „maximă responsabilitate” situaţia creată.

„Înţelegem nevoia de a lua măsuri drastice pentru ca astfel de tragedii să nu se repete în spitalul nostru. Aşteptăm raportul oficial de la Ministerul Sănătăţii, care este unul dintre fundamentele pe bază căruia putem lua decizii corecte, legale, fără a expune spitalul la şi mai multe riscuri sau destabilizare. Siguranţa pacienţilor este principalul nostru obiectiv în acest moment şi facem toate demersurile pentru a asigura acest climat, atât prin infrastructură, cât şi prin resursa umană”, a declarat managerul interimar Radu Constantin Luca.

El a adăugat că, după primirea raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii, conducerea unităţii va analiza şi alte măsuri necesare.

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat că i-a cerut noului director să îi demită pe toţi cei responsabili de încălcarea protocoalelor medicale.

„Dacă va fi nevoie de angajarea altor oameni, spitalul o va face”, a precizat acesta.

Alexe a mai spus că instituţia pe care o conduce va impune „fără rezerve” aplicarea tuturor măsurilor dispuse în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii.

