Live TV

Sanda Ţăranu, una dintre figurile emblematice ale televiziunii româneşti, a murit la vârsta de 87 de ani

Data actualizării: Data publicării:
Sanda Țăranu
Foto: TVR
Din articol
Cum a ajuns în televiziune

Sanda Ţăranu a murit, vineri, la vârsta de 87 de ani. Absolventă de IATC, a fost una dintre cele mai cunoscute crainice ale perioadei comuniste și o voce inconfundabilă a emisiunii „Teleenciclopedia”.

Potrivit www.radioromaniacultural.ro, cu o dicţie impecabilă, o voce calmă şi o apariţie sobră, dar elegantă, Sanda Ţăranu, care timp de aproape 40 de ani a fost una dintre cele mai recognoscibile figuri ale TVR, a devenit pentru public simbolul unei televiziuni construite pe rigoare, discreţie şi prestanţă.

Născută la Bucureşti, la 8 ianuarie 1939, Sanda Ţăranu a studiat timp de trei ani la Facultatea de Chimie Industrială, înainte de a decide să urmeze Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, pe care l-a absolvit în 1963.

În timpul studenţiei colaborase deja cu Televiziunea Română, iar imediat după absolvire a primit oferta - postul de crainică TV. Deşi îşi dorise iniţial o carieră în teatru, a rămas fidelă televiziunii şi a devenit rapid una dintre cele mai iubite prezenţe ale micului ecran.

A prezentat programe culturale, emisiuni speciale şi ediţii de festival, fiind asociată inclusiv cu celebrul festival ”Cerbul de Aur” şi cu transmisiuni internaţionale realizate de TVR în anii ’60 şi ’70.

În ultimii ani, apariţiile sale publice au devenit tot mai rare. Presa relata că fosta realizatoare TV trăia retras, împărţindu-şi timpul între Bucureşti şi casa sa din Breaza, loc despre care vorbea adesea cu nostalgie şi afecţiune.

Cum a ajuns în televiziune

După trei ani de Politehnică (Facultatea de Chimie Industrială), Sanda Țăranu a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, pe care le-a absolvit în 1963. La absolvirea facultății a refuzat repartiția la teatrul din Craiova întrucât avea familie, fiind căsătorită cu tenorul liric Nicolae Țăranu. În aceeași zi, după amiaza, a fost invitată la Televiziune și, după o lungă discuție cu vicepreședintele instituției, i s-a oferit postul de crainică. Inițial își propusese să refuze oferta, pentru că își dorea să lucreze în teatru. În final, considerând mai bine opțiunile pe care le avea, a acceptat postul.

La acel moment Televiziunea avea doar doi crainici, Cleo Stieber și Florin Brătescu (primul crainic al Televiziunii, din 1957); prima crainică fusese Mariana Zaharescu.

Sanda Țăranu „a mai participat la emisiuni de divertisment, la prezentarea festivalului „Cerbul de aur”, ediția din 1969 (...), a unor emisiuni-duplex cu televiziuni străine și a Serilor Românești ale TVR în străinătate (prima de acest gen a fost realizată la Helsinki, în 1969)”.[7]

De-a lungul anilor, din dorința de a se întoarce la teatru, și-a dat demisia de două ori, dar a fost convinsă de colegi să rămână.

S-a retras din fața camerelor în 1998, din proprie inițiativă, continuând însă colaborarea cu Televiziunea, ca narator la emisiunea „Teleenciclopedia”, ca traducător și ca realizator al emisiunii „Un zâmbet pentru vârsta a treia”. De asemenea a colaborat la ziarul Cronica română. „Între 2002 și 2005 a fost membră în Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune din partea PRM”.

„Cu profundă durere am aflat vestea trecerii la cele veșnice a doamnei Sanda Țăranu, personalitate de seamă a televiziunii și culturii românești”, a scris cântăreața de muzică populară Saveta Bogdan.

„A fost un om de o aleasă noblețe sufletească, un glas și un chip care au rămas în inimile multor generații de români. Prin eleganța, profesionalismul și dăruirea sa, a lăsat în urmă o moștenire de neprețuit și amintiri care nu vor fi uitate niciodată”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
2
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
drapel nato langa ale aliatilor
4
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
robert fico face declaratii
5
Premierul slovac, Robert Fico, despre prăbușirea dronei pe un bloc de locuințe la Galați...
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Digi Sport
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Incendiu violent la Brăila: Un bărbat a murit şi două femei au fost transportate la spital
iosif boda captura
A murit Iosif Boda, fost consilier prezidenţial, ambasador şi deputat
Surgeon getting ready for a procedure by putting on sterile gloves
Colegiul Medicilor s-a autosesizat după moartea unei femei în urma unui lifting facial la București
Ministerul Sănătății Foto Facebook
Ministrul interimar al Sănătății a trimis Inspecția Sanitară la cabinetul unde o femeie a murit după o intervenție estetică
disparuti
Val de morți și dispariții misterioase ale unor experți în cercetare nucleară și spațială. Donald Trump a cerut FBI să se implice
Recomandările redacţiei
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin...
pucheanu psd
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
Dronă prăbuşită în Galaţi. Mesajul ironic al Ambasadei Rusiei la...
radu miruta
Radu Miruță: „Politicienii au creat așteptări nerealiste. Nu avem...
Ultimele știri
Uniunea Economică Eurasiatică cere un referendum în Armenia privind aderarea la UE. Vladimir Putin, printre susținătorii demersului
„Nu pierdem niciun ban din SAFE”, dă asigurări Miruță. Proiectul pentru transportoarele Piranha nu a fost aprobat: „Preț aproape dublu”
Precizările lui Emil Boc, după ce frații Tate au spus că vor să cumpere Hotelul Continental. „Restul: poveşti, cancan, nu discutăm”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Fanatik.ro
Posibili adversari în Conference League pentru FCSB. Cum arată traseul european pentru echipa lui Gigi Becali
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Fosta iubită a unui celebru fotbalist va fi concurentă la Insula Iubirii. Cum se descrie frumoasa vedetă
Adevărul
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E scandal în Spania! Atletico Madrid ”așteaptă să anunțe oficial” transferul lui Lamine Yamal
Pro FM
Thalía, declarații dureroase la 15 ani de la moartea mamei sale: „Mi-e foarte dor de tine, încă am instinctul...
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
La 74 de ani, se trezește la 4 dimineața și merge la serviciu: povestea pensionarei care a uimit un manager...
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”