Sanda Ţăranu, una dintre figurile emblematice ale televiziunii româneşti, a murit la vârsta de 87 de ani

Sanda Ţăranu a murit, vineri, la vârsta de 87 de ani. Absolventă de IATC, a fost una dintre cele mai cunoscute crainice ale perioadei comuniste și o voce inconfundabilă a emisiunii „Teleenciclopedia”.

Potrivit www.radioromaniacultural.ro, cu o dicţie impecabilă, o voce calmă şi o apariţie sobră, dar elegantă, Sanda Ţăranu, care timp de aproape 40 de ani a fost una dintre cele mai recognoscibile figuri ale TVR, a devenit pentru public simbolul unei televiziuni construite pe rigoare, discreţie şi prestanţă.

Născută la Bucureşti, la 8 ianuarie 1939, Sanda Ţăranu a studiat timp de trei ani la Facultatea de Chimie Industrială, înainte de a decide să urmeze Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, pe care l-a absolvit în 1963.

În timpul studenţiei colaborase deja cu Televiziunea Română, iar imediat după absolvire a primit oferta - postul de crainică TV. Deşi îşi dorise iniţial o carieră în teatru, a rămas fidelă televiziunii şi a devenit rapid una dintre cele mai iubite prezenţe ale micului ecran.

A prezentat programe culturale, emisiuni speciale şi ediţii de festival, fiind asociată inclusiv cu celebrul festival ”Cerbul de Aur” şi cu transmisiuni internaţionale realizate de TVR în anii ’60 şi ’70.

În ultimii ani, apariţiile sale publice au devenit tot mai rare. Presa relata că fosta realizatoare TV trăia retras, împărţindu-şi timpul între Bucureşti şi casa sa din Breaza, loc despre care vorbea adesea cu nostalgie şi afecţiune.

Cum a ajuns în televiziune

După trei ani de Politehnică (Facultatea de Chimie Industrială), Sanda Țăranu a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, pe care le-a absolvit în 1963. La absolvirea facultății a refuzat repartiția la teatrul din Craiova întrucât avea familie, fiind căsătorită cu tenorul liric Nicolae Țăranu. În aceeași zi, după amiaza, a fost invitată la Televiziune și, după o lungă discuție cu vicepreședintele instituției, i s-a oferit postul de crainică. Inițial își propusese să refuze oferta, pentru că își dorea să lucreze în teatru. În final, considerând mai bine opțiunile pe care le avea, a acceptat postul.

La acel moment Televiziunea avea doar doi crainici, Cleo Stieber și Florin Brătescu (primul crainic al Televiziunii, din 1957); prima crainică fusese Mariana Zaharescu.

Sanda Țăranu „a mai participat la emisiuni de divertisment, la prezentarea festivalului „Cerbul de aur”, ediția din 1969 (...), a unor emisiuni-duplex cu televiziuni străine și a Serilor Românești ale TVR în străinătate (prima de acest gen a fost realizată la Helsinki, în 1969)”.[7]

De-a lungul anilor, din dorința de a se întoarce la teatru, și-a dat demisia de două ori, dar a fost convinsă de colegi să rămână.

S-a retras din fața camerelor în 1998, din proprie inițiativă, continuând însă colaborarea cu Televiziunea, ca narator la emisiunea „Teleenciclopedia”, ca traducător și ca realizator al emisiunii „Un zâmbet pentru vârsta a treia”. De asemenea a colaborat la ziarul Cronica română. „Între 2002 și 2005 a fost membră în Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune din partea PRM”.

„Cu profundă durere am aflat vestea trecerii la cele veșnice a doamnei Sanda Țăranu, personalitate de seamă a televiziunii și culturii românești”, a scris cântăreața de muzică populară Saveta Bogdan.

„A fost un om de o aleasă noblețe sufletească, un glas și un chip care au rămas în inimile multor generații de români. Prin eleganța, profesionalismul și dăruirea sa, a lăsat în urmă o moștenire de neprețuit și amintiri care nu vor fi uitate niciodată”.

