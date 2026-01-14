Live TV

Sanitas Buzău ameninţă cu demisia colectivă: „Nu mai acceptăm să fim vinovaţii de serviciu”

Data publicării:
sindicalisti sanitas buzau la protest
Foto: Facebook / Sanitas Buzău

Sindicatul Sanitas Buzău transmite un mesaj dur autorităţilor şi decidenţilor din sistemul sanitar, reclamând ani de promisiuni încălcate, salarii diminuate şi lipsa de respect faţă de personalul medical. „Nu mai acceptăm să fim vinovaţii de serviciu! Nu mai acceptăm să plătim noi preţul incompetenţei şi al deciziilor cinice! Când nu mai eşti respectat, singura armă rămasă este demnitatea. Iar demnitatea noastră înseamnă demisie colectivă”, susţin sindicaliştii.

„Ne-am săturat. De ani de zile suntem minţiţi, amânaţi, tăiaţi, umiliţi”, se arată într-o postare pe Facebook a Sanitas Buzău.

Reprezentanţii Sanitas reclamă menţinerea sporurilor la nivelul anului 2018, salarii ”ciuntite” şi solicitări repetate ca personalul medical „să mai strângă cureaua”, potrivit News.ro.

„Ni se cere mereu «să mai strângem cureaua», în timp ce sistemul este ţinut în viaţă doar prin sacrificiul şi pe sănătatea noastră! Nu mai acceptăm bătaia de joc a nimănui! Nu mai acceptăm să fim vinovaţii de serviciu! Nu mai acceptăm să plătim noi preţul incompetenţei şi al deciziilor cinice! Când nu mai eşti respectat, singura armă rămasă este demnitatea. Iar demnitatea noastră înseamnă demisie colectivă. Dacă nu ne aud când vorbim, ne vor auzi când plecăm!!!”, susţin aceştia.

Mesajul vine într-o perioadă în care personalul medical din Buzău se confruntă cu o presiune publică crescută, pe fondul unor reacţii emoţionale puternice generate de moartea unui tânăr de 25 ani, care a ajuns la SJU Buzău după un accident rutier în care a suferit o fractură de femur. El a decedat după 3 zile de spitalizare, în ziua în care trebuia să fie operat la piciorul accidentat.

Editor : Liviu Cojan

