Sanitas după moartea tânărului de 25 de ani din Buzău: Să nu aruncăm vinovăţia asupra medicilor, fără concluzii medicale şi legale

Sindicatul Sanitas a transmis un mesaj public după decesul tragic al unui tânăr de 25 de ani din Buzău, rănit într-un accident rutier şi care a murit ulterior, caz ce a generat proteste şi reacţii dure la adresa sistemului medical. Într-o postare adresată „tuturor buzoienilor”, reprezentanţii Sanitas atrag atenţia că emoţia şi revolta sunt fireşti, însă acuzarea medicilor înainte de finalizarea anchetelor nu este justificată.

„Este firesc să existe durere, revoltă şi întrebări, dar nu este firesc şi nici corect ca, în lipsa unor concluzii medicale şi legale, să aruncăm vinovăţia asupra medicilor”, se arată în mesaj.

Sanitas explică faptul că, în anumite situaţii, decesul poate surveni la ore sau chiar zile după un traumatism, chiar dacă iniţial leziunile nu par grave. Un exemplu menţionat este embolia grăsoasă, „o complicaţie rară, dar gravă”, care poate apărea după traumatisme ale oaselor lungi. Potrivit sindicatului, aceasta „poate apărea la câteva ore sau zile după traumatism, poate apărea chiar şi postoperator şi poate surveni chiar şi în ciuda monitorizării şi tratamentului corect”.

Reprezentanţii Sanitas subliniază că amânarea unor intervenţii chirurgicale în cazul fracturilor care nu pun imediat viaţa în pericol nu reprezintă neglijenţă, ci „practică medicală standard, bazată pe evaluarea riscurilor”.

De asemenea, ei amintesc că pacienţii sau aparţinătorii semnează consimţământul informat, unde sunt menţionate inclusiv „aceste riscuri rare, dar reale”.

În mesaj este ridicată şi o întrebare retorică: „Dacă pacientul ar fi decedat imediat după operaţie, ar fi fost tot vina medicilor?”.

Sanitas arată că există cazuri rare, „poate şi de 1%”, în care organismul cedează din motive independente de actul medical, precum starea generală a pacientului sau un răspuns biologic imprevizibil. „Nu pentru că cineva a greşit, ci pentru că medicina nu este o ştiinţă absolută”, precizează sindicatul.

În final, Sanitas avertizează că acuzaţiile nefondate de malpraxis „distrug încrederea în sistem, demoralizează personalul medical şi riscă să alunge din sistem exact oamenii de care avem cea mai mare nevoie”.

Zeci de persoane s-au adunat, marţi, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, pentru a protesta după decesul unui tânăr de 25 de ani, care a murit în unitatea medicală, la trei zile după ce fusese rănit într-un accident rutier.

Protestatarii, majoritatea prieteni şi apropiaţi ai victimei, cer explicaţii şi tragerea la răspundere a celor consideraţi responsabili. Reprezentanţii corpului medical spun că nu cer „compasiune oarbă”, ci „echilibru, respect şi judecată raţională”, subliniind că „durerea nu se vindecă prin ură, iar tragediile nu se explică prin vinovaţi inventaţi”.

Editor : Liviu Cojan