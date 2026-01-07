Live TV

Sanitas după moartea tânărului de 25 de ani din Buzău: Să nu aruncăm vinovăţia asupra medicilor, fără concluzii medicale şi legale

Data publicării:
miting sanitas
Foto: Captură video Digi24

Sindicatul Sanitas a transmis un mesaj public după decesul tragic al unui tânăr de 25 de ani din Buzău, rănit într-un accident rutier şi care a murit ulterior, caz ce a generat proteste şi reacţii dure la adresa sistemului medical. Într-o postare adresată „tuturor buzoienilor”, reprezentanţii Sanitas atrag atenţia că emoţia şi revolta sunt fireşti, însă acuzarea medicilor înainte de finalizarea anchetelor nu este justificată.

„Este firesc să existe durere, revoltă şi întrebări, dar nu este firesc şi nici corect ca, în lipsa unor concluzii medicale şi legale, să aruncăm vinovăţia asupra medicilor”, se arată în mesaj.

Sanitas explică faptul că, în anumite situaţii, decesul poate surveni la ore sau chiar zile după un traumatism, chiar dacă iniţial leziunile nu par grave. Un exemplu menţionat este embolia grăsoasă, „o complicaţie rară, dar gravă”, care poate apărea după traumatisme ale oaselor lungi. Potrivit sindicatului, aceasta „poate apărea la câteva ore sau zile după traumatism, poate apărea chiar şi postoperator şi poate surveni chiar şi în ciuda monitorizării şi tratamentului corect”.

Reprezentanţii Sanitas subliniază că amânarea unor intervenţii chirurgicale în cazul fracturilor care nu pun imediat viaţa în pericol nu reprezintă neglijenţă, ci „practică medicală standard, bazată pe evaluarea riscurilor”.

De asemenea, ei amintesc că pacienţii sau aparţinătorii semnează consimţământul informat, unde sunt menţionate inclusiv „aceste riscuri rare, dar reale”.

În mesaj este ridicată şi o întrebare retorică: „Dacă pacientul ar fi decedat imediat după operaţie, ar fi fost tot vina medicilor?”.

Sanitas arată că există cazuri rare, „poate şi de 1%”, în care organismul cedează din motive independente de actul medical, precum starea generală a pacientului sau un răspuns biologic imprevizibil. „Nu pentru că cineva a greşit, ci pentru că medicina nu este o ştiinţă absolută”, precizează sindicatul.

În final, Sanitas avertizează că acuzaţiile nefondate de malpraxis „distrug încrederea în sistem, demoralizează personalul medical şi riscă să alunge din sistem exact oamenii de care avem cea mai mare nevoie”.

Zeci de persoane s-au adunat, marţi, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, pentru a protesta după decesul unui tânăr de 25 de ani, care a murit în unitatea medicală, la trei zile după ce fusese rănit într-un accident rutier.

Protestatarii, majoritatea prieteni şi apropiaţi ai victimei, cer explicaţii şi tragerea la răspundere a celor consideraţi responsabili. Reprezentanţii corpului medical spun că nu cer „compasiune oarbă”, ci „echilibru, respect şi judecată raţională”, subliniind că „durerea nu se vindecă prin ură, iar tragediile nu se explică prin vinovaţi inventaţi”.

Citiți și:
Reacția ministrului Sănătății după ce un tânăr cu fractură de femur a murit la Spitalul Judeţean Buzău: „Voi sesiza Colegiul Medicilor”

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
2
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Tomio Okamura
3
30.000 de cehi au semnat o scrisoare în care își cer scuze pentru declarațiile...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
4
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
donald trump
5
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Reacția ministrului Sănătății după ce un tânăr cu fractură de femur a murit la Spitalul Judeţean Buzău: „Voi sesiza Colegiul Medicilor”
Abdanan, orașul care ar fi ajuns în mâinile protestatarilor. Foto X
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump. Șeful armatei a amenințat cu o acțiune militară
Reza Pahlavi
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă la proteste masive joi și vineri seară
spitalul_judetean_de_urgenta_buzau_intrare
Proteste la Spitalul Judeţean Buzău după moartea unui tânăr de 25 de ani. Conducerea spitalului anunţă anchete
jandarmi gresie
Jandarmeria: imaginile cu jandarmi care pun gresie sunt făcute cu AI. Sindicatul care a postat fotografia anunțase că e „reconstituire”
Recomandările redacţiei
donald trump
Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi...
H225M Caracal
România confirmă intenția de a achiziționa elicoptere H225M Caracal...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
SUA au preluat controlul asupra unei nave din flota-fantomă a lui...
BRASOV - PLATA TAXE - 08 IAN 2024
Haos la impozitele locale în 2026. Explicațiile consultantului...
Ultimele știri
Petrolier lovit de o dronă în Marea Neagră, în largul Turciei: nava sub pavilion Palau ar face parte din flota fantomă a Rusiei
Volodimir Zelenski sugerează SUA să repete „operațiunea Maduro” pe Ramzan Kadîrov: „Putin va vedea asta”
Intervenţie de durată a salvamontiştilor din Neamţ pentru recuperarea unui tânăr, inconştient, din zona înaltă a Masivului Ceahlău
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: 'Avea...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist înșelat de soție cu un coleg a devenit tată pentru a cincea oară. Ce nume poartă bebelușul
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
ANM anunţă două anotimpuri în România! Unde va fi iarnă în toată regula? Zona în care primăvara îşi face...
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
Ce lovitură: a zis ”DA” pentru transferul lui Octavian Popescu!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...