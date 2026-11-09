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Video Șantierele deschise la Aeroportul Otopeni provoacă haos printre călători. Când vor fi gata lucrările

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pasageri otopeni
Foto: Captură video Digi24
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Din articol
Pentru tren, călătorii trebuie să meargă 10 minute pe un culoar din mijlocul șantierului Parcarea de la Sosiri este închisă pentru consolidare. În paralel, se modernizează terminalele

Cea mai mare poartă aeriană a România este dominată de praf și nervi pentru toți călătorii. Șantierele de pe Aeroportul Otopeni nu sunt însoțite de semnalizare corespunzatoare, iar parcarea de la terminalul Sosiri încă este închisă. Autoritățile promit că lucrările vor fi gata până în vara anului viitor.

O călătorie cu avionul poate deveni un calvar dacă aterizezi pe Aeroportul Henri Coandă. Circuitele pentru călători au fost date peste cap de lucrări. Cei care vor să plece spre Capitală cu autobuzele sau taxiurile, trebuie să care valizele prin pasarela dintre Sosiri și Plecări. Iar în parcarea de la plecări... este haos.

„Fac de două ori pe săptămână drumul la aeroport, e catastrofă, dezastru nu se poate așa ceva”, spune o femeie.

„Am venit, dar nici nu știm încotro s-o luăm. Trebuie să luăm, să ne găsim cu cineva în parcare. Da. Cred că p-aici trebuie să mergem”, afirmă un bărbat.

Reporter: A trebuit să veniți de la sosiri până aici?
Bărbat: Până aici, am și probleme cu picioarele... Noroc că știu unde e aeroportul, unde e parcarea. E cam haos.

Pentru tren, călătorii trebuie să meargă 10 minute pe un culoar din mijlocul șantierului

Călătorii care aleg să plece de la Aeroportul Otopeni spre București cu trenul trebuie să parcurgă mai întâi un culoar timp de 10 minute spre peron. Acesta este în mijlocul șantierului pentru parcare și este însoțit de puține indicatoare, relatează Cezara Scutari, jurnalistă Digi24.

„Sper să mă orientez ușor. A fost bine cu trenul”, mărturisește o femeie.

„Dacă vorbim de infrastructură, e clar că mai trebuie lucrat, dacă te așteaptă un șofer, să aibă cineva care trebuie să îți vină, mai durează un pic până îți găsești mașina. Dar, da, mai mai e de lucrat, le mai dăm o șansă”, spune un alt bărbat.

Parcarea de la Sosiri este închisă pentru consolidare. În paralel, se modernizează terminalele

Parcarea de la Sosiri, construită în 2003, era deteriorată și din august este închisă pentru consolidare. În paralel, se modernizează terminalele, după 30 de ani.

„Există semnalizare și pe jos, la nivelul podelei, să zic așa, există semnalizare și deasupra, și la nivelul ochilor. Este vorba de o investiție majoră care vizează siguranța pasagerilor. Degradările la parcarea Sosiri erau semnificative și vorbim de degradări la structura de rezistență. A început această investiție în aprilie, urmează să se termine la începutul anului viitor. Investiția vizează schimbarea întregii rețele electrice a aeroportului, schimbarea întregii rețele și a serverelor de aer condiționat, schimbarea rețelei de avertizare la incendiu și de stingere de incendii”, declară Teodor Postelnicu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București S.A..

Modernizarea terminalelor costă 20 de milioane de euro, iar parcarea de 1.000 de locuri, peste 5 milioane de euro.

Reporter: Cezara Scutari / Operator: Sorin Reiter

Editor : Liviu Cojan

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