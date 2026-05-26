Ministerul Apărării Naționale are la dispoziție doar patru zile ca să semneze 12 contracte vitale pentru înzestrarea militarilor. Dacă ministerul și companiile de armament nu bat palma până vineri, atunci Armata pierde o finanțare de miliarde de euro, bani veniți din fonduri europene. Surse din minister spun că firmele care produc armament au modificat oferta, au crescut prețurile, iar MApN nu vrea să semneze în aceste condiții.

Multe dintre contractele aprobate de Parlament nu au fost semnate pentru că Ministerul Apărării Naționale și companiile care produc armamentul nu s-au înțeles în timpul negocierilor. Conducerea MApN, care trebuie să semneze contractele până pe 31 mai, susține că firmele profită de această presiune a timpului și au modificat ofertele. Afaceriștii sunt acuzați că cer mai mulți bani decât au solicitat în primă fază. Pe lângă riscul ca aceste contracte să fie pierdute, analiștii militari sunt de părere că unele dintre echipamentele dorite de Armată nu vor face față în războiul viitorului.

„Poate fi considerat un anumit, să-i spunem eșec, concentrarea pe dezvoltarea, achiziția anumitor platforme clasice, grele, specifice, să spunem așa, unui război anterior anului 2022. Ar fi trebuit poate să ne concentrăm pe dezvoltarea noilor tehnologii: drone, sisteme antidronă, implementarea inteligenței artificiale în activitatea militară”, este de părere generalul în rezervă Dorin Toma.

Prin programul SAFE, Armata României ar trebui să primească un împrumut european în valoare de aproape 9 miliarde de euro. Acești bani ar trebui să fie împărțiți între 15 contracte. Până acum, doar trei dintre ele au fost semnate.

„Prețurile astea umflate nu vor fi acceptate vreodată de Ministerul Apărării. Și asta nu pentru că spune ministrul, ci pentru că asta este forma care a fost trecută prin CSAT și prin Parlamentul României. Cred, totuși, că producătorii... sigur, mediul privat încearcă și e legitim să încerce orice fel de negociere, dar acum s-a trasat o barieră, un plafon, după ce a fost au fost aprobate aceste proiecte în Parlament”, a declarat ministrul Apărării Radu Miruță, pe 15 mai.

Chiar dacă MApN semnează toate contractele, nu înseamnă că în viitor nu vor mai apărea probleme. Programul SAFE obligă firmele să livreze echipamentele militare până în 2030. Este un termen destul de scurt, având în vedere că este vorba despre tehnică militară și există riscul ca unele companii să nu respecte acest termen. Într-o astfel de situație, Ministerul Apărării Naționale va penaliza firmele și poate inclusiv să anuleze contractele respective, potrivit jurnalistului Digi24 Valentin Stan.

Cu banii europeni, Armata urmează să cumpere blindate de luptă, nave noi, elicoptere, drone și lansatoare de rachete.

