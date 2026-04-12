Studenți la Teologie

Pentru mai mulți studenți africani veniți la studii teologice în Iași, Paștele nu este doar o sărbătoare religioasă, ci o experiență spirituală profundă, trăită în mijlocul tradițiilor românești.

Tikhon, student originar din Uganda, spune că pentru el Paștele simbolizează începutul unui nou an spiritual. A descoperit Ortodoxia încă din copilărie, atras de frumusețea cântărilor bisericești, iar astăzi își dorește să revină în țara natală pentru a deveni preot.

„Paștele este momentul în care, pentru mine, începe anul. M-am rugat la Dumnezeu, am postit și, în cele din urmă, când se spune «Hristos a înviat!» și răspund «Adevărat a înviat», e ca și cum Hristos învie în interiorul meu”, mărturisește studentul.

Slujba de Înviere, cel mai emoționant moment

Pentru studenții veniți din Africa, slujba de Înviere de la miezul nopții este momentul care îi impresionează cel mai mult. Lumina lumânărilor, rugăciunile și atmosfera din biserică creează o experiență pe care o descriu ca fiind unică.

Antonie, student din Kenya, spune că emoția colectivă este copleșitoare:

Oamenii îngenunchează, se roagă, cântă cu inima deschisă. Noaptea, lumina se răspândește, e întuneric și vezi lumânările, iar oamenii sunt atât de veseli, atât de bucuroși

Pentru Alexandru, student din Tanzania, sărbătoarea are o semnificație profundă:

Este momentul în care învățăm să fim răbdători, să fim iubitori și să îi ajutăm pe alții

Tradițiile românești, adoptate cu bucurie

Studenții spun că s-au obișnuit rapid cu obiceiurile românești, inclusiv cu tradiția ciocnirii ouălor roșii și salutul pascal „Hristos a înviat!”.

Ștefan, student din Kenya, consideră că Paștele este înainte de toate un simbol al iubirii:

Este un moment de iubire, deoarece Hristos s-a oferit pe sine pentru noi. Este o iubire care nu poate fi comparată cu nimic altceva

La rândul său, Nicolae, tot din Kenya, spune că mesajul sărbătorii este unul al smereniei și al ajutorului oferit celor din jur:

Suntem chemați să fim umili și să venim în ajutorul celorlalți, să oferim din sufletul și abilitățile noastre

Tinerii africani urmează cursurile de Teologie Ortodoxă la Iași prin intermediul burselor oferite de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, care sprijină formarea viitorilor clerici din comunități ortodoxe din afara României.

Citește și:

Nicușor Dan, în postarea de Paște: „Certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și puterea renașterii”