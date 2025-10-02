Șase alerte de vreme extremă în România: furtuni, ninsoare și viscol. Măsurile anunțate de autorități

Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat în condițiile în care meteorologii au emis coduri galbene și portocalii de ploi și vânt puternic în jumătatea de sud a țării. În zonele de munte va ninge și va fi viscol. De asemenea, sunt avertizări pentru risc de inundații pe majoritatea râurilor din sud, motiv pentru care au fost mobilizate instituțiile din subordinea Ministerului Mediului. Și Administrația Capitalei este în alertă pentru că sunt anunțate rafale violente de vânt de până la 85km/h. Raul Ilea, meteorolog ANM, a spus la Digi24 că în acest moment este cel mai frig în partea de nord a Moldovei.

„Este o vreme rece pentru această perioadă în majoritatea zonelor, iar în jumătatea sudică a țării, până mâine dimineață, sunt valabile mai multe coduri meteorologice generale de avertizare meteorologică cod galben, respectiv cod portocaliu pentru ploi însemnate cantitativ, intensificări de vânt, iar în Carpații Meridionali și de Curbură, la peste 1.500m altitudine, temporar va ninge, va viscoli și se va depune strat de zăpadă”, a spus meteorologul.

Și Capitală ne așteptăm la o vreme severă. În această seară, în principal, și noaptea vor fi intensificări de vânt. Pentru acest fapt am emis o avertizare meteorologică cod portocaliu cu intensificări puternice și susținute ale vântului și rafale de 70-85km/h, a precizat Ilea.

„În acest moment cel mai rece este în partea de nord a Moldovei, unde valorile de temperatură sunt mult sub ceea ce ar trebui să avem în această perioadă. Dar la nivelul întregii țări, vremea rămâne rece atât pe parcursul zilei de astăzi, cât și mâine. De de săptămâna viitoare, ca tendință a vremii, vor fi valori de temperatură în creștere și apropiate de mediile multianuale ale perioadei în majoritatea zonelor”, a adăugat meteorologul.

Coduri de vreme extremă

Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat și au fost trasate deja directivele care vor fi aplicate, după ce meteorologii au anunțat șase alerte de vreme extremă. De astăzi timp de trei zile, România se află sub o avalanșă de coduri de vreme rea, cu ninsori și viscol la munte, ploi torențiale în mai multe județe din sudul și sud-estul țării și rafale de vânt de peste 75 km/h în Capitală.

Joi și vineri e în vigoare o avertizare cod galben de ploi în vestul Munteniei și sudul Banatului. Cantitățile de apă vor fi de 25...35 l/mp și local de 40...50 l/mp. Un cod portocaliu de ploi vizează și județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj. Aici se vor acumula cantități de apă de 50...70 l/mp. Pentru următoarele două zile, meteorologii au emis coduri galben și portocaliu de vânt puternic. Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50...70 km/h.

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70...85 km/h.

Măsuri anunțate de autorități

Autoritățile din Capitală au decis să convoace Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, iar Primăria Capitalei a luat măsuri pentru prevenirea accidentelor și distrugerilor provocate de vreme.

„În urma avertizării meteorologice de Cod Portocaliu, care anunţă vijelii şi rafale puternice de vânt în Bucureşti, Primăria Capitalei, conform Hotărârii Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, a dispus măsuri pentru protejarea cetăţenilor”, scrie intr-un comunicat al Primăriei Capitalei.

Astfel, Poliţia Locală inspectează şantierele pentru a asigura securizarea utilajelor şi verifică stabilitatea structurilor şi a panourilor publicitare, aflate pe domeniul public iar echipele Administraţiei Străzilor Bucureşti sunt mobilizate pentru a verifica funcţionarea şi stabilitatea semafoarelor din oraş.

Angajaţii Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB) sunt pregătiţi să intervină pentru gestionarea arborilor afectaţi de vijelie în parcurile administrate. De asemenea, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Administraţia Străzilor Bucureşti, Apa Nova şi Termoenergetica asigură securizarea şantierelor proprii şi au echipe pregătite pentru a remedia rapid eventualele defecţiuni.

La Constanța, Primăria a anunțat luarea mai multor măsuri pentru prevenirea producerii incidentelor în condiţiile în care fenomene meteo extreme sunt prognozate începând de joi, printre care decolmatarea rigolelor şi mobilizarea a 300 de angajaţi care să strângă resturile vegetale.

„Primăria Municipiului Constanţa, împreună cu echipele RAJA S.A. şi cu operatorul de salubrizare, verifică şi decolmatează receptorii pluviali, rigolele şi căminele de vizitare pentru a menţine reţeaua de canalizare funcţională în condiţii optime. Polaris intervine pentru îndepărtarea resturilor vegetale, având mobilizaţi peste 300 de angajaţi pregătiţi de intervenţie. Direcţia Servicii Publice acţionează deja cu echipe de tăietori şi alpinişti utilitari pentru înlăturarea arborilor cu risc de prăbuşire. Direcţia Generală Poliţia Locală este pregătită să restricţioneze şi să fluidizeze traficul, dacă situaţia o impune", se arată în comunicatul Primăriei.

Administraţia locală a transmis notificări către şantierele aflate în lucru pentru securizarea zonelor, iar asociaţiile de proprietari ale imobilelor cu acoperişuri tip şarpantă sunt rugate să ia măsuri de prevenţie.

De asemenea, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Giurgiu a dispus miercuri, ca urmare a avertizării meteo de vijelii pentru următoarele două zile, măsuri pentru pregătirea în caz de intervenţii, printre care şi constituirea unei rezerve de personal din 50 de militari la nivelul subunităţilor Inspectoratului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), în măsură să intervină la solicitări.

"Având în vedere avertizarea meteorologică Cod portocaliu din data de 01.10.2025, potrivit căreia în judeţul Giurgiu se vor manifesta intensificări puternice ale vântului în perioada 02.10.2025, ora 20:00 - 03.10.2025, ora 10:00, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu s-a întrunit în şedinţă de lucru extraordinară. Astfel, s-a decis activarea Centrului Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei (CCJCCI ) Giurgiu la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vlaşca al judeţului Giurgiu, a fost operaţionalizată grupa operativă, a fost constituită o rezervă de personal formată din 50 de militari de la nivelul subunităţilor ISU, în măsură să intervină la solicitări", a informat prefectul Ion Ghimpeţeanu, cu ocazia şedinţei CJSU, potrivit Agerpres.

Totodată, echipajele de poliţişti vor monitoriza circulaţia pe drumurile rutiere din judeţ, iar la sediile primăriilor va fi instituit serviciul de permanenţă.

