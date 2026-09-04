Șase turiști străini aflați într-o stare avansată de epuizare, recuperați de salvamontiști în apropiere de Transfăgărășan

Salvamontiştii argeşeni intervin, vineri seară, pe traseul Lacul Călţun - Tunelul Transfăgărăşan, pentru acordarea primului ajutor şi evacuarea unui grup format din şase cetăţeni străini.

„Persoanele au plecat în această dimineaţă de la Cabana Negoiu, cu intenţia de a ajunge la Bâlea, şi se află într-o stare avansată de epuizare, prezentând ameţeli şi stare de vomă”, se precizează într-o informare transmisă de Serviciul Public Judeţean Salvamont Argeş.

Conform aceleiaşi surse, la intervenţie participă echipa aflată în serviciul de tură operativă la Refugiul Capra, echipa suport fiind pregătită să facă deplasarea în zonă dacă situaţia o va impune.

Salvamontiştii le reamintesc turiştilor că traseele montane din Făgăraş sunt solicitante şi necesită o bună condiţie fizică, echipament adecvat şi o planificare realistă a timpului de parcurgere.

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Editor : Liviu Cojan