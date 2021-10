Sătenii, împărțiți după mesajul antivaccinist al episcopului Ambrozie: De la „ Slujbă de nota 200”, la „Ce, noi ne luăm după ei?”

„Nu vă speriați de COVID! Nu vă grăbiți să vă vaccinați”, le-a transmis episcopul Ambrozie, enoriașilor prezenți la biserica Pîslari din Adunații Copăceni. Astăzi, în cimitirul unde a predicat prelatul giurgiuvean groparii au făcut mormânt pentru un enoriaș ucis de COVID. Între timp, părerile oamenilor din sat sunt impărțite. Unii fac scut și-i apără opiniile, alții din contră.

Pe 14 octombrie, episcopul Ambrozie de la Giurgiu a ținut slujbă cu sobor la Parohia Pîslari, sat Dărăști-Vlașca, Adunații Copăceni. La final, preasfințitul s-a adresat enoriașilor.

Preasfințitul Ambrozie, episcop: Nu vă grăbiți să vă vaccinați. Lăsați-i pe ei să se vaccineze întâi! Întâi toți parlamentarii și toți senatorii și deputații și la urmă, de-o mai rămâne vreun vaccin din astea 120 de milioane cumpărate de Cîțu, abia atunci să vă vaccinați. Că sunt expirate și încearcă să le vândă în străinătate.

Cinci zile mai târziu, în cimitirul bisericii onorate de prezența prelatului giurgiuvean au bătut clopotele. A moarte!

Un enoriaș a murit de COVID, iar groparii s-au apucat să-i pregătească mormântul.

Reporter: Bolnav de COVID, nu?

Gropar: Da, păi e sigilat. Vine mașina expres de la Giurgiu și-l aduce aici. Nu mai îl duce acasă!

Reporter: Și-l înhumați direct?

Gropar: Îi face slujba aici, ori în biserică, mă rog, nu știu unde vrea preotul și... Vine de la Giurgiu! Îl aduce de la Giurgiu și...

Reporter: Deci, de COVID!

Gropar: Da... E sigilat, tot! Acum două săptămâni îl vedeam eu... „Ce ai mă, ăsta?”. „Nu mai pot, că sunt răcit!”. „Bă, ai grijă!”. Și cam pe marți... Nu știu ce a făcut că...

Reporter: Și acum îi săpați groapa!

Gropar: Păi da!

Groparii parohiei Pîslari sunt vaccinați. Unul a asistat la predica prelatului Ambrozie. Și... i-a plăcut. Că a râs. Și nici masca n-a fost obligatorie la slujbă.

Gropar: „A vorbit extraordinar, ne-a făcut să râdem! Fain! Extraordinar!”

Gropar: N-a zis dânsul de mască, de astea, de... Care a vrut a ținut-o, care nu... nu! Masca la gură.

Reporter: Deci cine n-a vrut, n-a ținut masca la gură.

Gropar: Nu este obligatoriu.

Reporter: Și ce-a mai zis așa interesant preasfințitul Ambrozie?

Gropar: (Râde) Nu pot să mai vă zic...

Reporter: Serios.

Gropar: A vorbit extraordinar.

Reporter: S-a distrat lumea, nu?

Gropar: (Râde) Ne-a făcut să râdem! Fain! Extraordinar!

În cimitir... cruci și lumânări. Nu mai e nicio predică antivaccinare proaspătă... Efectul celei rostite, mai ieri, de episcopul Ambrozie e, totuși, viu în satul cu asfalt puțin.

Gropar: A ținut o cuvântare foarte bună. Slujbă de nota 200. Am zis că a venit Dumnezeu după pământ. Din așa... a venit pe pământ!

Reporter: Preasfințitul Ambrozie, ce impresie v-a lăsat?

Femeie: Ne-a lăsat impresie bună!

Reporter: A spus preasfințitul Ambrozie adevărul?

Femeie: Bineînțeles! Bineînțeles! Omul a vorbit drept! Ce să mai?

Reporter: V-a convins!

Femeie: Bineînțeles! A vorbit drept, a zis: Cine are plăcerea să se ducă, să se ducă. Cine nu vrea...

Reporter: Unde să se ducă?

Femeie: La vaccinare!

Bărbat: Ăla e om ca și mine, ca și dumneata, care are un serviciu.

Reporter: Ambrozie!?

Bărbat: Da! Și? M-a ajutat cu ceva? A venit cu ceva la poarta mea, Uite, bă, ia o haină, ia, bă, un costum, ia, bă, o cămașă!...?

Reporter: Când zice un prelat din ăsta că vaccinurile sunt expirate, nu vă vaccinați, etc... ?

Femeie: Dar ce, noi ne luăm după ei? Nu! Noi trebuie să-l facem!

Reporter: Dacă zice părintele să nu vă vaccinați, îl ascultați?

Femeie: Nu-l ascult! Nu!

Bărbat: Nu a spus nimic, preasfințitul, aici, decât lucruri frumoase! Deci, dacă vreți să vă vaccinați, să vă vaccinați. Rămâne la aprecierea dumneavoastră!

Pentru toţi enoriaşii, Episcopia Giurgiului spune că Preasfinția Sa Ambrozie a cerut exemplul personal al tuturor parlamentarilor, când vine vorba de vaccinare, si a insistat pe ideea că orice act medical trebuie consimțit și informat. Episcopia precizează, de asemenea, că nu este împotriva vaccinării, dar susține orice soluție medicală dublată de o informare completă.

Editor : Liviu Cojan