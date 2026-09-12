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Scandal de hărțuire sexuală la o companie de stat. AMEPIP anunță că a analizat mai multe plângeri

Data publicării:
Harțuire sexuală
Foto: Profimedia
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Comisia pentru hărţuire din cadrul Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a analizat mai multe plângeri de de hărţuire sexuală sau hărţuire morală la locul de muncă, formulate de angajate dintr-una dintre companiile statului. În paralel, Comisia de disciplină a demarat o anchetă, relatează News.ro.

„Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice tratează cu maximă responsabilitate orice sesizare privind posibile fapte de hărţuire pe criteriul de sex sau de hărţuire morală la locul de muncă şi acţionează, în toate situaţiile de acest tip, cu respectarea cadrului legal aplicabil, a confidenţialităţii procedurilor, a demnităţii persoanelor implicate, a dreptului la apărare şi a principiului prezumţiei de nevinovăţie. La nivelul instituţiei au fost formulate sesizări referitoare la posibile situaţii de hărţuire pe criteriul de sex, hărţuire morală la locul de muncă”, anunţă AMEPIP, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului, plângerile au fost analizate de Comisia de specialitate din cadrul AMEPIP, constituită şi funcţionând potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă.

„Cercetarea a fost finalizată prin Raportul Comisiei hărţuire si înaintat conducătorului AMEPIP. Raportul se află, la acest moment, în analiză, în vederea evaluării concluziilor şi recomandărilor formulate şi, după caz, a adoptării măsurilor corespunzătoare, cu respectarea competenţelor legale şi a procedurilor aplicabile”, a mai transmis instituţia.

Totodată, la nivelul Comisiei de disciplină se derulează, în paralel, o procedură administrativ-disciplinară, în conformitate cu cadrul normativ aplicabil. Aceasta reprezintă un demers distinct de activitatea Comisiei pentru hărţuire, desfăşurat de o structură cu atribuţii proprii.

„Precizăm că existenţa unei proceduri disciplinare în curs nu constituie, prin ea însăşi, o confirmare a unei abateri disciplinare şi nu echivalează cu stabilirea răspunderii vreunei persoane. Pentru protejarea persoanelor implicate, a datelor cu caracter personal şi a caracterului confidenţial al procedurilor interne, AMEPIP nu poate furniza, în această etapă, informaţii privind conţinutul raportului, identitatea persoanelor vizate, declaraţiile sau probele administrate, concluziile individualizate ori eventualele măsuri care ar putea fi dispuse”, se mai arată în comunicatul de presă.

AMEPIP precizează că respinge orice formă de hărţuire, discriminare sau comportament care aduce atingere demnităţii în muncă şi rămâne angajată în menţinerea unui mediu profesional bazat pe respect, integritate, egalitate de şanse şi responsabilitate. Instituţia va comunica public informaţii suplimentare, în măsura permisă de legislaţia în vigoare, după finalizarea etapelor procedurale şi instituţionale necesare.

Editor : M.B.

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