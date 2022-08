Scandal după o emisiune despre femeile din fosta Securitate. Mădălin Hodor: „Sunt istoric, nu lăutar”

O ediție a emisiunii „Adevăruri despre trecut”, de la televziunea publică, a stârnit un val de reacții în legătură cu subiectul fostei Securități. Episodul „Femei în Securitate. Raport asupra banalității răului” a ajuns inclusiv pe masa Consiliului Național al Audiovizualului. Motivul, emisiunea ar fi prezentat unilateral punctul de vedere al Securității. Totodată, subiectul a ajuns motiv de dispută între cercetătorii CNSAS Mădălin Hodor, Mihai Demetriate, scriitorul Florin Iaru și publicația G4Media.

Pe 25 iulie, într-un articol publicat de G4Media, intitulat „Spălarea Securității comuniste la TVR”, producătorii și realizatorii emisiunii au fost acuzați că au pus într-o „lumină pozitivă” fosta securitate, după ce în ediția respectivă trei femei care au lucrat în Departamentul Securității au prezentat „pozitiv” activitatea sistemului în care au activat.

„Pe tot parcursul materialului, nu sunt menționate crimele sau actele de tortură comise de Securitate asupra oamenilor care refuzau să colaboreze cu sistemul sau care erau disidenți, ori erau considerați periculoși sau trădători față de sistemul comunist. (...) În material sunt prezentate admirativ sistemul militar și uniforma militară care ”aducea respect” și asigura ”stabilitate”. Totodată, cele trei femei intervievate insistă asupra caracterului ”preventiv” al Securității”, se arată în articolul menționat.

Articolul respectiv a dus la o reacție vehementă a cercetătorului CNSAS Mădălin Hodor: „Modul în care emisiunea a fost receptată de unii arată o lipsă totală de cunoaștere istorică obiectivă, o apetență pentru ”lăutărisme istorice” și o nețărmurită lipsa elementară de cunoaștere a subiectului. Dublată doar de dorința nestăpânită de a infiera ceva ce nu cunosc”, a scris acesta pe Facebook.

De asemenea, un alt istoric CNSAS, Mihai Demetriade, a luat apărarea emisiunii, iar scriitorul și publicistul Florin Iaru a scris că „emisiunea (care a trezit indignare) chiar asta trebuia să facă: să obțină o reacție în fața răului. A lăsat personajele să vorbească și spectatorii să gîndească. ”

Mădălin Hodor a anunțat că se oferă să meargă chiar la audierea de la CNA: „Am văzut că emisiunea a fost, la presiunea mediatică, reclamată la CNA. Mă ofer public să vin la audieri pentru a arăta cu argumente istorice de ce jurnalistele de la ”Adevăruri despre trecut” nu au greșit și nu merită să fie supuse oprobiului public pe baza unui rechizitoriu rău voitor și întocmit de persoane lipsite de competență pe subiectul fostei Securității. Și doar pentru că din nefericire cineva a simțit nevoia sa scrie o mizerie.”

Ulterior, cercetătorul CNSAS a mai avut o reacție pe Facebook, după un articol în care a fost acuzat că a „înjurat” și „jignit”, alături de cei doi menționați anterior, jurnalista care a scris despre ediția respectivă a emisiunii de la televiziunea publică.

„A lipsit din emisiune ingredientul principal: tocmai părerea istoricilor care să spună și să explice, după ce angajatele TVR au prezentat Securitatea în culori calde, care este adevărul despre această instituție a terorii din România. Or, tocmai această mare lipsă a emisiunii se prefac cei trei apărători ai ei că nu o văd. Și tocmai pentru că nu au argumente valide să apere o emisiune de neapărat cei trei au recurs la simple jigniri și atacuri la persoană în lipsă de altceva”, se arată în articolul respectiv.

„Că dânsa s-o fi simțit jignită și lovită atât în amorul propriu, cât și în lupta ei dreaptă împotriva Securității, oriunde o vede dânsa ascunsă, de scurtele și prea puțin blândele mele observații, nu este o mare surpriză. Eu, așa cum am mai spus, sunt istoric, nu lăutar, așadar de multe ori ceea ce spun nu este pe placul mulțimii. (...) Nu văd nici un motiv să menajez securismul tânăr, atât timp cât îl cunosc pe tatăl lui. Mie, dacă aș fi în locul domnișoarei și al fanilor dânsei, felul în care am scris și promovat subiectul mi-ar da de gândit. Nu trebuie să mă întrebe pe mine, dar să meargă să citească despre metodele de manipulare și dezinformare ale Securității, despre anonimele scrise de ”colective ale oamenilor muncii” sau ”comitetul blocului indignat”, cu scopul de denigra pe câte cineva. Ar recunoște citind exact alcătuirea textului dânsei. Scoateri din context, rea voință, interpretări aiurea și mai ales procese de intenție. Cu scop. Cu scopul de a o încasa nenorocitul vizat. Merge și astăzi și merge uns.”, a scris Mădălin Hodor, pe Facebook.

