Scandal în Alba. Oamenii dintr-o localitate afectată de coronavirus, în care este posibilă testarea în masă, refuză acest lucru

Primarul comunei Săliştea, Aurel Emil Stănilă, în care au fost confirmate cinci cazuri de coronavirus, susţine că ar fi fost reclamat după ce a anunţat populaţia din satul în care au fost înregistrate îmbolnăvirile că vor fi testaţi cât mai mulţi locuitori.

Stănilă a postat, pe pagina de Facebook a primăriei, o declaraţie în care a ţinut să clarifice situaţia din satul Săliştea Deal, unde sunt cinci cazuri confirmate de coronavirus şi unde unii locuitori spun că nu vor să fie testaţi.

"Indiferent de ameninţările pe care le-am primit telefonic de la unii cetăţeni sau telefoanele date la Prefectură sau mai ştiu eu pe unde, să fie clar, când este vorba de sănătatea locuitorilor comunei nu cedez nici un pas, nu mă las şantajat de nimeni şi fac tot ce-mi stă în putere să evit o contaminare în masă. Astăzi am fost anunţat telefonic de către DSP Alba că mâine se vor deplasa în localitatea Săliştea Deal pentru a face teste. Am întrebat, la cei din izolare? Mi s-a spus că vor să testeze cât mai multe persoane, dacă se poate întreaga localitate. (...). Trebuie să fie foarte clar: testul este obligatoriu pentru cei aflaţi în izolare, pentru ceilalţi nu. Dacă mi-am permis să fac un anunţ în Săliştea Deal pentru ca oamenii să ştie şi care vor să-l facă (gratuit) să stea acasă, am fost acuzat de unii că îmi bat joc de ei, că îi discriminez sau câte şi mai câte", a explicat primarul.

Stănilă a adăugat că dacă unii nu reuşesc nici cu bani să facă testul, alţii "fac scandal" atunci când "li se oferă gratuit".

"Nu vreau să ameninţ pe nimeni, dar, dacă ţi s-a oferit să faci gratuit testul, ai refuzat, iar ulterior eşti depistat pozitiv (...) şi mai infectezi şi pe alţii care pot muri, fapta devine penală", a scris primarul.

În urma apariţiei cazurilor de coronavirus din satul Săliştea Deal, CLSU Săliştea, întrunit în şedinţă online, a hotărât ca pe raza comunei purtarea măştii de protecţie să fie obligatorie, exceptând zonele extravilane, autoturismele şi maşinile agricole închise, angajaţii firmelor de construcţii şi angajaţii serviciului de gospodărire comunală, care trebuie să respecte distanţarea socială.

Totodată, s-a solicitat forţelor MAI să intensifice controlul intrării şi ieşirii persoanelor în Săliştea Deal.

Redactare G.M.