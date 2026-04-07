Scandal în Argeş după moartea unui copil aflat în grija DGASPC. Subprefectul cere demisia imediată a conducerii

Data publicării:
112 smurd inquam alexandru busca
Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Un copil de 12 ani a murit după ce a căzut de la etajul 4 al unei locuinţe de tip familial administrate de DGASPC Argeş, caz care a generat reacţii la nivelul autorităţilor judeţene. Subprefectul Dragoş Predescu cere demisia imediată a conducerii instituţiei, invocând gravitatea incidentului şi obligaţia de a asigura protecţia minorilor din sistem, scrie News.ro.

„Cer public demisia conducerii DGASPC Argeş. Consider că este nevoie de o schimbare reală şi de asumare la nivelul managementului instituţiei. A murit un copil de doar 12 ani, aflat în grija autorităţilor judeţene pentru protecţia copilului. Este un fapt extrem de grav, care ridică întrebări serioase despre modul în care sunt protejaţi copiii instituţionalizaţi la nivelul judeţului Argeş. Acest copil a căzut de la etajul 4 al unui apartament din Piteşti - o locuinţă de tip familial administrată de Protecţia Copilului Argeş. Vorbim despre un copil care avea nevoie de protecţie, sprijin şi supraveghere. Direcţia pentru Protecţia Copilului avea obligaţia să îi ofere siguranţă”, a transmis, marţi, Dragoş Predescu.

Subprefectul de Argeş spune că „de prea mult timp, activitatea DGASPC Argeş este umbrită de scandaluri, acuzaţii şi disfuncţionalităţi”.

„Nu mai putem vorbi despre cazuri izolate, ci despre un mod defectuos de gestionare a unei instituţii esenţiale. Siguranţa copiilor nu poate fi negociată şi nu poate fi tratată cu superficialitate”, precizează oficialul guvernamental.

Incidentul s-a produs luni după-amiază, în zona de nord a municipiului Piteşti. Autorităţile au intervenit după ce copilul a căzut de la etajul al patrulea al unui bloc, băiatul fiind găsit inconştient.

I s-au aplicat manevre de resuscitare, însă fără rezultat, în cele din urmă fiind declarat decesul.

Editor : Ș.A.

