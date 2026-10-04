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Scandal în Autogara Târgu Jiu. Șofer de microbuz, bătut de un pasager pe care l-a trezit la destinație

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politia masina jos
Foto: Poliția Română
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Un bărbat de 36 de ani a fost reținut după ce a agresat șoferul unui microbuz, în Autogara Târgu Jiu. Pasagerul, care consumase alcool, adormise în timpul călătoriei și a devenit violent după ce șoferul l-a trezit la destinație, relatează News.ro.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a informat, duminică, despre un incident care a avut loc în incinta Autogării Târgu Jiu.

„Din cercetările efectuate a reieşit că un bărbat de 36 de ani, din municipiul Târgu Jiu, ar fi fost pasager într-un microbuz condus de un bărbat de 50 de ani, din municipiul Târgu Jiu, care efectua o cursă către Târgu Jiu. Pe parcursul deplasării, bărbatul de 36 de ani ar fi adormit în microbuz, iar la sosirea în Autogara Târgu Jiu, conducătorul autovehiculului l-a trezit pentru a coborî. Ulterior, pe fondul consumului de alcool, bărbatul de 36 de ani ar fi exercitat acte de violenţă asupra şoferului de microbuz”, a arătat sursa citată.

Bărbatul a devenit violent şi cu alte persoane aflate în autogară.

Poliţiştii de la Poliţia Târgu Jiu – Biroul de Investigaţii Criminale au început cercetările, deşi persoana vătămată nu a formulat plângere penală.

„Totodată, din cercetări a rezultat că, ulterior agresiunii, bărbatul de 36 de ani ar fi manifestat un comportament violent faţă de alte persoane aflate în incinta autogării, prin aceste acţiuni fiind tulburată ordinea şi liniştea publică”, a adăugat Poliţia.

Bărbatul de 36 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, fiind dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Gorj.

Editor : Ș.A.

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