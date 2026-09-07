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Ilie Năstase, vizat de un ordin de protecție după ce soția sa a reclamat amenințări. Măsura, infirmată de procuror

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Ilie Năstase. FOTO: INQUAM PHOTOS - George Călin
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Polițiștii din Constanța au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele lui Ilie Năstase, după ce soția sa a reclamat că fostul tenismen ar fi amenințat-o în timpul unui conflict. Ulterior, procurorul de caz a infirmat măsura.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că, duminică, în jurul orei 20.40, poliţiştii din Năvodari au fost sesizaţi de o femeie cu privire la faptul că ar fi avut un conflict verbal cu soţul său, iar acesta i-ar fi adresat injurii şi ameninţări.

De asemenea, femeia a reclamat o altă situaţie conflictuală între cei doi, fără să fi sesizat poliţiştii la momentul respectiv.

„Conform prevederilor legale, poliţiştii au evaluat situaţia de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat faptul că există risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică, fiind emis un ordin de protecţie provizoriu, iar bărbatului i-au fost aduse la cunoştinţă obligaţiile dispuse. Totodată, femeia a solicitat monitorizarea electronică”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Ei au menţionat că, ulterior, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecţie provizoriu.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Conform unor surse locale, bărbatul respectiv este fostul jucător de tenis Ilie Năstase.

Editor : Ș.A.

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