Un meci de handbal între două echipe de junioare din Timișoara a fost marcat de scene violente în tribune, după ce doi dintre părinții veniți să își susțină copiii s-au luat la bătaie. Cei doi s-au lovit și s-au împins, ajungând să cadă peste scaune, în timp ce alți spectatori încercau să îi despartă. Totul s-a petrecut sub privirile jucătoarelor aflate pe teren.

Incidentul a avut loc în timpul unui meci de handbal între două echipe locale de junioare, disputat la Timișoara. În tribune se aflau aproximativ 80 de spectatori.

Atmosfera ar fi devenit tensionată încă din timpul partidei. Pe măsură ce jocul a continuat, mai mulți spectatori ar fi început să conteste deciziile arbitrilor, iar schimburile de replici din tribune au devenit tot mai aprinse.

La un moment dat, conflictul verbal a degenerat într-o altercație fizică. În imaginile filmate în sală se vede cum doi bărbați se lovesc și se împing, iar în timpul confruntării ajung să cadă peste mai multe scaune din tribună.

Alți părinți care asistau la partidă au intervenit și au încercat să îi despartă și să oprească altercația.

În tot acest timp, pe teren se aflau jucătoarele celor două echipe de junioare. Pe înregistrare se aud țipetele fetelor, speriate de conflictul izbucnit în tribune.

Imaginile au fost publicate ulterior pe rețelele sociale de o antrenoare din vestul țării, care a criticat comportamentul adulților și a atras atenția asupra exemplului oferit copiilor prin astfel de incidente.

Editor : Ș.A.