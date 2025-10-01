Poșta Română acuză Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) că pune piedici proiectului prin care antreprenorii pot închiria sedii sociale de la compania de stat. Oficialii Poștei susțin că mai multe cereri au fost respinse fără un temei legal clar și anunță că pregătesc acțiuni în instanță împotriva instituției.

Proiectul, lansat în urmă cu două luni, este prezentat ca soluție pentru miile de firme care funcționează la aceeași adresă. Costul pentru închirierea unui sediu social de la Poșta Română este de 1.200 de lei pe an, sumă care include și o cutie poștală amplasată în interiorul ghișeului, pentru primirea corespondenței, dar și anumite servicii gratuite de curierat.

Conducerea Poștei reclamă însă că ONRC refuză constant cererile depuse de firme.

„Asta acum 2 săptămâni, la jumătatea lunii septembrie, spune că în contract nu este prevăzută suprafața spațiului care face obiectul găzduirii sediului social. Un alt exemplu: ni se spune că se respinge solicitarea pe motiv că adresa sediului declarat nu respectă prevederile legale și anume este asimilată unei căsuțe poștale și considerată sediu fictiv”, a declarat Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române.

În total, compania a primit aproximativ 200 de cereri pentru acest serviciu, însă aproape jumătate dintre ele au fost respinse.

„Problemele au început în clipa în care diferiți clienți au vrut să migreze din Argentina 25 către Poșta Română. Au apărut respingeri la nivelul municipiului București, după care au fost generalizate la nivelul întregii țări, în urma unei decizii a ONRC de practică unitară, prin care s-a recomandat tuturor angajaților ONRC din țară să respingă contractele cu Poșta Română pe motive de-a dreptul hilare, din punctul nostru de vedere”, a mai spus Valentin Ștefan.

Nemulțumirile sunt împărtășite și de clienții care au încercat să își stabilească sediul social prin Poștă.

„Ăsta a fost șocul meu cel mai mare când am auzit: «Știți cum e, fiecare interpretează cum consideră». Păi nu, nu fiecare interpretează cum consideră. Registratorul nu poate interpreta cum crede el, pentru că atunci suntem într-un sistem arbitrar și ajungem să fim la mâna unor funcționari publici”, a declarat un client pentru Digi24.

Compania Națională Poșta Română susține că va merge în instanță împotriva Oficiului Național al Registrului Comerțului. Digi24 a solicitat un punct de vedere și din partea ONRC.

