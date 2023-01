Scandal la ghișeele de impozite. Unii pensionari s-au așezat la coadă de la 4 dimineața și s-au revoltat că au intrat alții înainte

Odată cu noul an au revenit și cozile la taxe și impozite. La Galaţi prima zi de plată la ghiseu i-a găsit pe mulți pensionari aşteptând la rând cu mult mai devreme față de ora deschiderii.

Unii s-au așezat la coadă încă de la ora 4 dimineața pentru a prinde un loc în față. Cu toate acestea, așteptarea nu s-a lăsat fără nemulțumiri.

Reporter: La ce oră ați venit aici?

Bărbat: La 4 jumate dimineață!

Reporter: De ce așa de dimineață?

Bărbat: Păi, să plătim impozitul acum, că după aceea, mai târziu, ne luăm cu altele.



Bărbat: 4 jumate.

Reporter: De ce așa dimineață? Și tot sunteți nemulțumit?

Bărbat: Păi, da, că au băgat 20 înainte și eu am fost al patrulea.



Reporter: Din prima zi obișnuiți în fiecare an să plătiți?

Femeie: Până acum mi-a plătit cineva online.

Reporter: Și acum?

Femeie: Și acum, că e cald am venit și eu ca să nu mai solicit.

Editor : G.M.