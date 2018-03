Scandal la Radio România Actualități după ultima emisiune la care a fost invitat Andrei Gheorghe. Ce remarci a făcut

Doi angajați Radio România Actualități (RRA) s-au trezit în mijlocul unui scandal imens după ce Andrei Gheorghe a fost invitat în emisiunea „Serviciul de noapte”.

Foto: Facebook

De acest episod controversat și-a amintit Bogdan Miu, în matinalul Digi FM: „Ultima lui prezență la radio a fost la Radio România Actualități, pe final de an. A fost scandal. El a venit acolo cu stilul lui nonconformist, limbajul într-o anumită direcție și el a venit cu libertatea. Și din postura de invitat, a preluat emisiunea: ia să vedem care-i treaba pe aici! A ieșit un scandal acolo. E practic ultima emisiune de radio în care a fost Andrei Gheorghe”, a povestit Bogdan Miu.

Alexandru Rusu, realizatorul emisiunii, a fost criticat pentru că nu ar fi intervenit atunci când Andrei Gheorghe i-ar fi jignit pe ascultătorii postului public de radio. Iar managerul Dan Preda pentru că ar fi „muşamalizat acest derapaj cu bună ştiinţă”. Criticile vin chiar de la angajații Radio România Actualități, care au spus că: „Ascultătorii nu merită să fie terfeliţi“.

„Colectivul jurnaliştilor din Radio România se declara mâhnit de faptul că în urma unei emisiuni difuzate la Radio România Actualităţi, invitatul Andrei Gheorghe a folosit cuvinte greu de reprodus la adresa ascultătorilor, iar realizatorul Alexandru Rusu nu a luat măsuri. Radio România nu este un post «de rahat» dacă e să îl cităm pe Andrei Gheorghe, iar ascultătorii nu merită să fie terfeliţi de către un rebut al radioului comercial“, potrivit unui comunicat al Radio România.

„Este pentru prima dată în istoria radioului public când, pe post, sunt folosite cuvinte jignitoare la adresa publicului ascultător. Ca urmare a acestui derapaj, cerem public suspendarea din funcţie şi deschiderea unor cercetări disciplinare împotriva realizatorului Alexandru Rusu, dar şi a managerului Dan Preda. Alexandru Rusu i-a permis timp de 2 ore lui Andrei Gheorghe să folosească un limbaj care nu face cinste postului naţional de radio, iar Dan Preda a muşamalizat acest derapaj cu bună ştiinţă!“, se mai arată în comunicat.

Remarcile lui Andrei Gheorghe, care au deranjat

Andrei Gheorghe a spus că nu îl interesează atunci când moderatorul i-a spus că sunt ascultători care nu pot suna și care a trimis mesaje. Apoi, ar fi preluat controlul emisiunii: „ o să facem intrarea mesajelor mai încolo, dar emisiunea e a ta“.

EMISIUNEA POATE FI ASCULTATĂ AICI

Atunci când a fost întrebat despre cum se descurcă cu „haterii”, Gheorghe a spus: „Când am venit în Bucureşti, taica-meu abia murise şi primul an probabil şi-au dat seama că mă doare. Toate trimiterile a***e şi f*******e erau la adresa lui taica-meu. Mă descurc uşor, că am trecut peste asta. Când mă duc acasă ascult radio şi mă gândesc la proşti“.

S-a discutat și despre cazului unui elev care a fost trimis acasă de la școală, să se tundă. „În tot discursul ăsta apar nişte voci care spun că e şcoală confesională. Ok, e adevărat. Te duci undeva, asa e regula. Pe bune? Regulile sunt făcute ca să fie la nesfârşit respectate. Atunci staţi dracu' în pădure. Duceţi-vă în peşteri. Violaţi dinozauri. Dacă nu încălcam regulile până acuma, eram copiii părinţilor noştri“, a fost comentariul lui Gheorghe.

Reacția dură a lui Andrei Gheorghe după comunicatul angajaților RRA

Andrei Gheorghe a reacționat după ce a aflat de criticile angajaților RRA.

„Acuma vreo trei săptămîni am acceptat invitaţia domnului Alexandru Rusu la o emisiune moderată de acesta între orele 23 şi 02. Reacţia imbecila ne devoalează primitivismul instituţiei. Limbajul de asemenea. Citatul trunchiat şi neinteligibil este o parte dintr-o discuţie in care tradiţiei, cu a sa întoarcere către trecut, ii opuneam progresul ca unica alternativa viabila, altfel am continua sa trăim in peşteri. Făţărnicie şi lecţii de profesionalism este ceea ce primim de la Radio Romania. Adică nişte rataţi in meserie, slugi sordide şi suflete istovite care îşi terfelesc ascultătorii, lupta ferm pentru dreptate. Cât despre cuvintele de nedescris nu le-am prea identificat în text. Scuze domnului Rusu şi domnului Preda şi regrete ca trebuie sa lucreze cu aşa nişte cretini. Ascultaţi şi voi seria de fonfaiti, fleoscaiti şi vorbitori cu proteza uitată la buda şi ginditi-va cum aceşti specialişti ronţăie anual bugete mai mari ca ProTV-ul şi Antena la un loc. Emisiuni care sa spună ceva? Spălarea de cadavre. Umor? Glume cu uac, uac, uac. Informaţii? Mai bine efemeride.ro. Cea mai nereformată, mai îmbătrânită in rele şi mai toxica Gaşca din romania lucrează la stat, la radio, la TVR şi la Agerpres. Specialist in media cu tulnice“, a scris acesta pe Facebook.