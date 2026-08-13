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Scandal la Romsilva. Buzoianu acuză instituția că asigură mașini pentru proteste. Sindicaliști: „Fals. Să înceteze atacul murdar”

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Diana Buzoianu
Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea
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Din articol
Buzoianu: Protestele împotriva reformei, făcute cu mașinile Romsilva Federația Silva respinge acuzația: „Prezintă în mod denaturat realitatea”

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, acuză conducerea Romsilva că a inclus în noul Contract Colectiv de Muncă o prevedere prin care instituția se obligă să asigure mașini pentru acțiunile sindicale, inclusiv pentru proteste. Federația Silva susține că afirmația este „falsă” și că prevederea nu înseamnă că Romsilva plătește autobuze sau microbuze pentru deplasarea sindicaliștilor la proteste.

Buzoianu: Protestele împotriva reformei, făcute cu mașinile Romsilva

„O poveste tare de tot: tocmai am descoperit cum Romsilva s-a obligat să asigure mașini din cadrul instituției pentru protestele organizate de Federația sindicală Silva”, a scris joi, într-o postare pe Facebook, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, conducerea Romsilva a negociat recent cu Federația Silva noul Contract Colectiv de Muncă.

„Credeți că negocierile au privit cum ar putea să fie mai în siguranță pădurarii care merg noaptea prin păduri, la control? Credeți că negocierile au privit cum să se facă mai bine evaluările, să fie răsplătiți cei care au cu adevărat rezultate? Nu. Romsilva a negociat și a trecut în noul Contract Colectiv de Muncă că va asigura mașini pentru sindicat la acțiuni sindicale, adică inclusiv la proteste”, a afirmat Buzoianu.

Ministrul a susținut că, atunci când Federația Silva va protesta împotriva reformei Romsilva, sindicaliștii vor folosi mașinile plătite de instituție.

„Fiecare zi în minister îmi demonstrează că trebuie reformată Romsilva”, a adăugat Diana Buzoianu.

Federația Silva respinge acuzația: „Prezintă în mod denaturat realitatea”

Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva a reacționat ulterior și a calificat drept falsă afirmația potrivit căreia Romsilva ar pune la dispoziția sindicatelor mașini pentru participarea la proteste.

„Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva îi solicită public ministrei Mediului, Apelor și Pădurilor să înceteze atacul murdar asupra silvicultorilor, ingerințele în dialogul social și să respecte legea. «Expertă» în expunerea pe rețelele de socializare și obișnuită să meargă la televiziuni unde nimeni nu-i dă replica, doamna ministru Diana Buzoianu încearcă din nou să mute atenția de la propriile eșecuri atacând silvicultorii”, au transmis joi sindicaliștii.

Aceștia susțin că Buzoianu îi tratează „de sus” pe silvicultori, deși nu ar înțelege nici activitatea acestora, nici domeniul forestier.

Potrivit Federației Silva, afirmația că Romsilva pune la dispoziția sindicatelor mașini pentru participarea la proteste „este falsă și prezintă în mod denaturat atât realitatea, cât și cadrul legal în care se desfășoară activitatea sindicală”.

„Mai mult, legislația prevede că administrația poate asigura, în limita posibilităților, inclusiv mijloace de transport pentru organizarea acțiunilor sindicale. Prin urmare, ceea ce doamna ministru încearcă să prezinte drept un privilegiu acordat sindicatelor este, în realitate, o chestiune reglementată de lege și de contractele colective negociate de părți”, au precizat sindicaliștii.

Aceștia subliniază că prevederea din Contractul Colectiv de Muncă „nu înseamnă că Romsilva plătește autobuze sau microbuze pentru deplasarea sindicaliștilor la proteste”.

„Transformarea unei prevederi legale și contractuale într-un presupus «beneficiu» oferit discreționar sindicatelor este nu doar incorectă, ci și profund înșelătoare. Doamna ministru ar trebui să citească legea înainte de a-i acuza pe cei care o respectă. Într-un stat de drept, un ministru nu stabilește după bunul plac drepturile sindicatelor și nu poate interveni în relația dintre angajator și organizațiile sindicale”, se arată în comunicat.

Federația Silva avertizează că, potrivit legii, părțile implicate în negocierea și încheierea contractelor colective de muncă sunt egale și libere, iar intervenția autorităților publice în negocierea, executarea, modificarea sau încetarea acestor contracte este interzisă.

Editor : Ș.A.

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