N15 ALUNECARE TEREN SLATINA-BETA 040326_00203
Scandal la Slatina după alunecarea de teren care a afectat mai multe locuințe: o casă s-a prăbușit. Localnicii acuză Primăria. Foto Digi24
Din articol
Localnicii acuză lucrările Primăriei Primarul respinge acuzațiile

Tensiuni și acuzații la Slatina după alunecarea de teren care a afectat mai multe locuințe. O casă s-a prăbușit, alta este grav avariată, iar alte cinci sunt în pericol. Autoritățile au decis evacuarea a 25 de persoane, însă unii dintre localnici refuză să își părăsească locuințele și spun că lucrările începute de Primărie în zonă ar fi provocat dezastrul.

Localnicii acuză lucrările Primăriei

„Deja s-a dărâmat aici o casă, a mea e a doua casă afectată, a treia tot așa”, a declarat un locuitor.

Potrivit pompierilor, situația rămâne instabilă.

„Alunecarea de teren este în evoluție. Având în vedere situația din teren, o casă grav afectată, o alta afectată și cinci în pericol, am dispus relocarea a 25 de persoane, nouă copii și 16 adulți”, au transmis reprezentanții ISU.

Localnicii dau vina pe reprezentanții primăriei care au început lucrări în zonă, unde ar fi vrut să amenajeze cea mai mare cruce din lume. Proiectul ar fi fost însă oprit de Direcția de Cultură, deoarece terenul ar face parte dintr-un sit arheologic.

„S-au băgat buldozere pe șenile, s-a trepidat, au vrut să sondeze și acum, cu ploile, s-a deranjat și acum uite ce am pățit”, a spus un localnic.

Ajuns la fața locului, primarul a fost asaltat de localnicii furioși.

„Vă rog frumos să nu dați vina pe natură. Suntem de ani de zile crescuți pe strada asta, aici așa ceva nu a existat”, i-a spus un localnic edilului.

„O să plecați pentru că nu puteți să stați aici. Veți fi evacuați”, a răspuns primarul.

Primarul respinge acuzațiile

Primarul din Slatina, Mario De Mezzo, spune că locuințele ar fi fost construite fără autorizație.

„Toate casele au fost construite abuziv pe terenul primăriei. Nicio casă nu ar fi putut primi autorizație de construire exact din acest motiv. Inspectoratul de Stat în Construcții nu a venit la ședința CLSU, deși a fost convocat. Vom evalua, vom monitoriza.

Vom analiza posibilitatea alocării unui teren pentru fiecare dintre familiile afectate ca să își poată construi locuințe”, a declarat Mario De Mezzo, primarul din Slatina.

Autoritățile au pus la dispoziția oamenilor containere pentru cazare temporară, iar fiecare familie afectată ar urma să primească un ajutor de 2.500 de lei din bugetul Primăriei.

Unii localnici refuză însă să plece.

„Eu în vagon nu mă mut. Și ce să fac cu ajutorul de 2.500 de lei?”, a spus unul dintre locuitori.

Editor : Ș.A.

