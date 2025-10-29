Live TV

Scandal la Spitalul „Bagdasar-Arseni”: Doi medici, reținuți pentru ucidere din culpă după moartea unui pacient cu arsuri

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală. Foto. Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”/ Facebook

Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București au fost reținuți pentru ucidere din culpă, după moartea unui pacient cu arsuri grave. Procurorii susțin că aceștia nu au evaluat corect rănile bărbatului și nu i-au aplicat tratamentele necesare, iar ulterior, unul dintre medici ar fi falsificat documente pentru a ascunde greșelile din timpul îngrijirii.

Potrivit anchetatorilor, o femeie, medic de gardă, și un bărbat, medic curant, nu ar fi evaluat corespunzător un pacient cu arsuri, nu ar fi aplicat tratamentele necesare, iar ulterior, unul dintre ei ar fi introdus date nereale în fișa medicală pentru a ascunde greșelile.

„La data de 29.10.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un suspect, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale, precum și față de o suspectă, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis, miercuri, Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit procurorilor, în perioada 26 – 31 august 2025, în urma transferului unui pacient în Unitatea Funcțională de Arși – Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului „Bagdasar-Arseni”, medicul aflat de gardă, o femeie de 62 de ani, „nu a evaluat corespunzător leziunile traumatice extinse de pe suprafața corporală a pacientului ars, omițând să constate că acesta prezenta arsuri profunde, localizate la nivelul toracelui posterior, pe aproximativ 20% din suprafața corporală”.

Ulterior, pacientul a fost preluat de medicul curant, un bărbat de 56 de ani, care, „la rândul său, nu a efectuat o evaluare proprie a tegumentelor pacientului și, pe parcursul internării, nu a schimbat zilnic pansamentele și nici nu a dispus ca acestea să fie schimbate zilnic de alte cadre medicale”, au precizat anchetatorii.

„Omisiunile celor doi suspecți în acordarea îngrijirilor medicale corespunzătoare stării reale a pacientului au avut ca efect neidentificarea și netratarea chimică și chirurgicală a arsurilor profunde localizate la nivelul toracelui posterior, ceea ce a condus la deteriorarea rapidă a stării clinice și, în final, la decesul pacientului, survenit la data de 31 august 2025”, se arată în comunicatul Parchetului.

Procurorii mai arată că medicul curant „a inserat date nereale în cuprinsul a două acte oficiale”, încercând să creeze „o aparență de conformitate între situația clinică reală și documentele medicale întocmite”. Acesta „a parafat și semnat foaia de ieșire din spital, consemnând în mod nereal că pacientul a fost pansat zilnic în sala de operații, deși avea cunoștință că, pe întreaga perioadă a internării, pansamentele au fost schimbate doar în trei zile”.

Ulterior, același medic „a modificat foaia de observație clinică generală a pacientului, înscriind olograf procentul de 72% arsuri din suprafața corporală peste procentul anterior, nereal, de 53%, pentru a ascunde omisiunea propriei evaluări a pacientului pe parcursul internării”.

„La data de 29.10.2025, cei doi suspecți au fost reținuți pentru o durată de 24 de ore. Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri”, a mai precizat instituția.

Tot miercuri, polițiști ai Serviciului Omoruri și procurori de la Parchetul Tribunalului București au efectuat percheziții la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală, în cadrul aceleiași anchete.

