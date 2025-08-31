Live TV

Video Scandal la Spitalul Județean de Urgență Craiova: un suspect drogat a încercat să înghită procesul verbal întocmit de polițiști

Foto: Poliția Română

Un scandal a izbucnit la un spital din Craiova, după ce un bărbat aflat sub influența substanțelor interzise a încercat să mănânce procesul verbal întocmit de polițiști.

Este vorba despre un tânăr de 24 de ani, din Caracal. Familia acestuia a observat că era foarte agitat, a sunat la 112 și a cerut ajutorul medicilor. A fost dus la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Craiova, potrivit jurnalistei Digi24 Elena Alexandru.

Acolo a fost investigat, iar medicii au observat că acesta avea asupra lui mai multe substanțe interzise și după ce a fost examinat, i s-au recoltat mai multe probe. S-a stabilit că acesta și consumase substanțe interzise.

A fost întocmit un dosar penal de către polițiștii care au venit la fața locului și, de asemenea, un proces verbal de către medicii de acolo prin care se menționa faptul că bărbatul consumase substanțe interzise.

În momentul în care a văzut aceste documente, tânărul a devenit și mai agitat, a rupt procesul verbal din mâna polițistului și a încercat să îl înghită, însă oamenii legii l-au oprit la timp.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și magistrații au decis să fie arestat pe o perioadă de 30 de zile.

