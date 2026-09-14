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Scandal la un colegiu din Ploiești. Părinte scos încătușat din incinta școlii după ce a provocat un accident și s-a certat cu portarul

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masina politie
Foto: Captură Digi24
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Părintele unui elev de la Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești a fost încătușat de jandarmi, luni, după ce s-a certat cu portarul unității de învățământ și a provocat un accident în curtea școlii. Bărbatul a lovit cu mașina un stâlp, un gard viu și mai multe borduri, iar polițiștii au constatat ulterior că autorizația de circulație provizorie a autoturismului era expirată, scrie News.ro.

„Din verificările efectuate a rezultat faptul că, la aceeași dată, un bărbat de 35 de ani ar fi condus un autoturism cu numere de înmatriculare provizorii pe aleea de acces către curtea unității de învățământ. După ce ar fi pătruns în incinta unității de învățământ, între conducătorul auto și portarul acesteia ar fi izbucnit un conflict verbal. În urma solicitării portarului, jandarmii s-au deplasat la fața locului pentru aplanarea situației. În încercarea de a părăsi incinta, conducătorul auto ar fi efectuat mai multe manevre de mers înapoi, moment în care ar fi intrat în coliziune cu un stâlp metalic, un gard viu și, ulterior, cu bordurile care delimitau un spațiu verde. Jandarmii au intervenit pentru imobilizarea și încătușarea bărbatului”, au transmis reprezentanții Poliției Județene Prahova.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că bărbatul este părintele unui elev și că a intrat cu autoturismul în curtea Colegiului de Artă „Carmen Sylva”. El a făcut scandal după ce portarul unității de învățământ i-a adus la cunoștință că nu are voie să intre cu mașina în curtea școlii.

Polițiștii rutieri care s-au deplasat la fața locului pentru a face verificări în urma accidentului au încercat să îl testeze pe bărbat cu aparatul etilotest, însă acesta a refuzat. În schimb, el a solicitat recoltarea de probe biologice și a fost dus la spital pentru stabilirea alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că autorizația de circulație provizorie a autoturismului expirase la 12 septembrie.

„În cauză, sunt efectuate verificări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și a luării măsurilor legale care se impun, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație sau conducere a unui vehicul neînmatriculat”, au precizat reprezentanții Poliției.

Editor : Ș.A.

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