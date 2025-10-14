Scandal provocat de noul proiect de lege RCA: Asiguratorii ar putea stabili valoarea despăgubirii și service-ul pentru reparații

Proiect controversat în Parlament legat de modificarea RCA. Companiile de asigurări ar putea stabili valoarea despăgubirii, locul unde se vor face reparațiile, dar și când va avea loc plata daunei. Service-urile, transportatorii și organizațiile de protecție a consumatorilor susțin că astfel le sunt îngrădite drepturile celor păgubiți. Acum, șoferii sunt cei care decid unde se duc, iar serviceurile trimit nota de plată asigurătorilor, în multe cazuri umflate, acuză companiile de asigurări, care sunt nevoite astfel să urce prețul RCA.

Modificările propuse la legea RCA provoacă revoltă în rândul service-urilor auto, dar și a transportatorilor. Patronatele susțin că păgubiții ar urma să rămână aproape fără dreptul în urma acestor modificări. Concret, vorbim despre faptul că asiguratorii vor avea dreptul să stabilească cuantumul despăgubirii pentru aceste accidente. De asemenea, vor putea stabili și termenul când se va face această plată și, nu în ultimul rând, service-ul auto unde se vor face reparațiile.

De asemenea, șoferii păgubiți vor rămâne fără dreptul de a avea o mașină pe care să o folosească în timp ce autovehicul propriu este în service. Nu vor mai avea nici dreptul la piese noi de schimb, ci doar second-hand.

Rămâne însă de văzut care vor fi modificările la această lege, pentru că, momentan, proiectul se află în dezbatere la Parlament.

