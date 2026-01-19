Scandal violent într-un tramvai din București: pasageri bătuți cu pumnii și picioarele. Patru bărbați, puși sub acuzare

Patru bărbați au fost puși sub acuzare pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, după un scandal violent produs într-un tramvai din Capitală, în urma căruia două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Unul dintre agresori a fost arestat preventiv, iar ceilalți trei au fost plasați în arest la domiciliu, potrivit News.ro.

Potrivit unui comunicat transmis luni de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, faptele au avut loc la data de 22 noiembrie 2025, în jurul orei 18:12, într-un tramvai al liniei STB 21.

„În urma administrării probatoriului s-au stabilit următoarele: la data de 22.11.2025, în jurul orei 18:12, în timp ce se aflau într-un tramvai al liniei STB 21, între staţiile Teiul Doamnei - Ziduri Moşi, sector 2 Bucureşti, cei patru inculpaţi şi o persoană neidentificată în acest moment, în urma unui conflict spontan, au agresat fizic persoanele vătămate S.I., M.R.M. şi M.A, prin aplicarea mai multor lovituri cu pumnii şi picioarele, tulburând astfel ordinea şi liniştea publică”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, luni, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

În urma incidentului, două dintre persoanele agresate au fost transportate la medic și au obținut certificate medico-legale. Într-un caz, medicii au constatat leziuni ce necesită 3–4 zile de îngrijiri medicale, iar în cel de-al doilea caz au fost stabilite 1–2 zile de îngrijiri medicale.

Ca urmare a gravității faptelor, unul dintre inculpați a fost arestat preventiv, în timp ce ceilalți trei se află în arest la domiciliu, măsuri dispuse pe parcursul anchetei.

Cercetările continuă pentru identificarea celei de-a cincea persoane implicate în agresiune și pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc incidentul din tramvai.

Editor : Ș.A.