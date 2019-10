Scandalul Colectiv. CTP:  Îi spun eu lui Arafat cine face manipularea - cei trei colonei, Bănicioiu, Arafat însuși

Gazetarul Cristian Tudor Popescu îi dă replica șefului DSU, Raed Arafat, care a criticat astăzi, într-o declarație postată pe Facebook, un comentariu al gazetarului, pe care îl consideră „deplasat”. Este vorba despre analiza făcută joi seara de Cristian Tudor Popescu, pe baza imaginilor de la intervenția la incendiul din clubul Colectiv, ținute ascunse timp de patru ani.

Cristian Tudor Popescu: Îi mulțumesc pentru încrederea acordată, pentru că a spus că are încredere în mine, și îi comunic în același timp că eu nu mai am încredere în domnia sa.

S-o luăm metodic. Domnul Arafat susține că nu a ascuns filmul pentru că nu a avut cunoștință de el, în ciuda faptului că a fost prezent la locul dezastrului chiar în minutele în care se filma și știe foarte bine că, potrivit regulamentului, în acel moment se filma. Cum e de conceput că, după ce s-a terminat totul, domnul Arafat nu a cerut toate materialele filmate în legătură cu dezastrul de la Colectiv și materialul primelor momente ale intervenției, care, potrivit legislației și regulamentelor, știa foarte bine că există ca material probatoriu? Asta nu a explicat.

Asta în ciuda faptului că echipa domnului Tolontan a demonstrat că profesorul Arafat folosea la cursuri fotografii extrase din acel film, a recunoscut asta domnul Arafat. Folosea fotografii din film, dar nu a avut curiozitatea să vadă filmul întreg și noi trebuie să-l credem. Asta în ciuda faptului că nu i-a demis pe cei trei colonei de la ISU îndată ce au anunțat că nu i-au dat filmul. Asta fiind o faptă penală care văd că pe domnul Arafat îl lasă rece.

Apoi a trecut la subsemnatul: „Domnul Cristian Tudor Popescu a depășit orice limită, și-a bătut joc de mine, abordare nefericită, superficială”. Hai să vedem!

Mi-a explicat că vorbea la telefon ca să transfere aparate de ventilație, de terapie intensivă de la un spital la altul. Dl Arafat a avut un parcurs în acel film, că l-am putut vedea cu toții, în care nu a interferat în niciun fel cu mediul, nu a vorbit cu nimeni, nu a aruncat nicio privire pompierilor, polițiștilor, civililor care se vânzoleau de colo colo și cu atât mai puțin nu a aruncat nicio privire morților și răniților, nici măcar nu i-a numărat. Nici măcar în calitatea sa de singur medic aflat acolo, restul erau niște amatori care răstigneau oamenii pe paleți sau îi cărau de picioare și de mâini. Era singurul de acolo care ar fi putut să intervină în calitate de medic să încerce să-i ajute pe răniți. Eventual după ce termina convorbirea telefonică.

Și atunci întreb: de ce a fost prezent cu telefonul la ureche, după care a plecat de acolo, ca să vorbească să aranjeze transferul din spitale. Acest lucru putea să-l facă din biroul de la minister. A venit acolo ca să nu se uite la nimic, să nu vorbească cu nimeni și ca să se rotească cu telefonul la ureche și să plece. Are vreun sens, domnule Arafat, din punct de vedere logic?

A mai spus domnul Arafat, contrazicându-se, în discursul său din această seară, că vorbind la telefon a făcut coordonare la locul intervenției. Nu! La fața locului nu a avut nicio treabă cu nimeni, nici oameni, nici mașini, nici morți.

A spus domnul Arafat că – și aici chiar nu mai e în regulă deloc – că are loc o manipulare de proporții, care tinde să ridice furia și frustrarea oamenilor până în momentul comemorării Colectivului și că nu știe cine face manipularea asta. Păi îi spun eu cine o face!

O fac cei trei colonei (șefii ISU București, care au susținut joi o conferință de presă, n.r.) care au apărut aseară și care au scos din minți populația cu comportamentul lor. O face dl Bănicioiu (Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății, n.r.), care a refuzat să se prezinte, după crima declarațiilor de atunci, prin care a omorât oameni, refuză acum, fuge pur și simplu, de justiția din România, dacă n-o fi fugit și din țară. Și o face domnul Arafat însuși, care le cere oamenilor să aștepte cât vrea dânsul – o lună, două, până când o să dea explicațiile și consideră că așa ceva este normal.

Despre declarația lui Arafat că nu vrea să influențeze campania electorală:

Nu pot decât să fac o inducție logica, dovadă nu am. Dar, din moment ce dl Arafat cu gurița domniei sale a spus: nu vreau să influențez campania electorală prezidențială... Păi ce treaba are dl Arafat cu campania asta? Candidează dânsul? El e membru al guvernului, secret de stat, prin fișa postului nu are nicio treaba cu campania electorală. Dacă spune dânsul că are treabă, cum altfel pot interpreta decât că dorește să o protejeze pe șefa domniei sale, candidat prezidențiabil Dăncilă?

Despre anunțul lui Arafat că nu demisionează:

Asta e explicație? Demisia ți-o dai dacă te simti cât de cât vinovat, dacă ai o urmă de conștiință, dacă ai niste remușcări, dacă ai căință în tine. Atunci îți dai demisia. Dacă nu, spui: nu-mi dau demisia pentru că nu vreau să se spună că m-ați dat voi afară, ci că plec eu. Ăsta e un punct de vedere orgolios, chiar vanitos, personal, pe care a ținut să ni-l comunice și care nu are nicio legătură cu cazul Colectiv.