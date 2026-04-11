Scandalul panourilor care descurajează nașterea prin cezariană. Proiect de lege: astfel de sfaturi medicale, avizate de specialiști

Panouri care descurajează nașterea prin cezariană, afișate în Capitală. O senatoare USR cere eliminarea lor: „E o nebunie".

După sărbători, un deputat a anunțat depunerea unui proiect de lege care să prevadă ca orice panou public să aibă avizul Colegiului Medicilor dacă mesajul transmis este unul medical, iar numele celor care plătesc panourile cu mesaje care sunt „sfaturi” medicale să apară pe aceste panouri.

Iniţiativa parlamentarului USR Corina Atanasiu vine în contextul în care aceasta a identificat şi a postat public imaginea unui panou al cărui mesaj pledează pentru naşterea naturală şi susţine că „prin cezariană lipsa dilataţiilor şi contracţiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”.

„După Paşte, voi depune un proiect de lege prin care niciun «sfat» medical să nu mai poată fi afişat pe panotaje publice fără ca primăria care dă avizele conform legii, să obţină la rândul ei, aviz de la Colegiul Medicilor sau de la asociaţia medicală de profil. De asemenea, ca pe orice panotaj să apară obligatoriu o casetă cu numele promotorului, să vedem şi noi cine e în spatele acestor campanii absolut inconştiente”, a anunţat deputatul Corina Atanasiu pe Facebook.

Panouri care descurajează nașterea prin cezariană, afișate în Capitală. O senatoare USR cere eliminarea lor: „E o nebunie”

Iniţiativa parlamentarului USR vine în contextul în care aceasta a publicat fotografia unui panou publicitar de mari dimensiuni care susţine că „prin cezariană lipsa dilataţiilor şi contracţiilor se transmite genetic de la mamă la fiică".

„Cineva plăteşte bani mulţi pentru a propaga în rândul viitorilor părinţi angoasă şi informaţii false despre cezariană. Cezariana este procedură medicală care nu transmite nimic genetic de la mamă la făt. Este o procedură care se stabileşte de către medic şi viitoarea mamă”, mai scrie Corina Atanasiu.

Ea aminteşte că, în urmă cu câteva luni, o mamă din Constanţa „a murit tocmai din cauza acestei propagande «medicale» care a dus cuplul spre decizia de a naşte «natural»”, femeia murind în condiţiile în care soţul ei a refuzat intervenţia medicilor atunci când au apărut complicaţiile şi nevoia de cezariană.

„Nu putem înşira ura pentru ştiinţă şi dorinţa de manipulare a minţilor mai puţin echipate chiar pe toate gardurile. Pentru că acestea se traduc în femei moarte. Şi aşa, online-ul a furnizat scena perfectă pentru toţi ignoranţii şi şarlatanii”, argumentează deputatul USR.

