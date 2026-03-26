Litoralul României devine, timp de două săptămâni, unul dintre cele mai sigure puncte ale NATO, după ce mii de militari din 12 țări aliate participă la antrenamente în largul Mării Negre. Trupele folosesc inclusiv avioane de luptă și drone, în scenarii de conflict real.

Exercițiile au loc la aproximativ 40 de kilometri de coastă. Conform scenariului, nave rusești se apropie de apele teritoriale, iar două fregate ale Forțelor Navale Române sunt trimise de urgență în zonă.

Radarul identifică țintele, este activat codul roșu, iar comandantul ordonă deschiderea focului.

În cazul unui atac real venit pe mare, militarii români trebuie să reziste cel puțin o săptămână, până la sosirea întăririlor din partea NATO.

Fregatele și corvetele din țări precum Italia, Franța sau Germania au nevoie, în medie, de 7 până la 10 zile pentru a ajunge în apropierea Mării Negre.

În cadrul exercițiului Sea Shield, Armata României simulează și scenariul în care echipajele de pe fregate au nevoie de sprijin urgent.

Ajutorul vine din aer. Luptătorii din Forțele Speciale sunt coborâți în rapel dintr-un elicopter Puma Naval direct pe fregata „Regele Ferdinand”, aflată în mișcare.

„Clar că poate deveni în orice moment un scenariu real, tocmai de aceea ne și pregătim ca să fim în stare să executăm la cel mai înalt nivel această misiune. Executăm orice fel de misiune de evacuare aeromedicală, inserție, cercetare, supraveghere”, a declarat un pilot militar.

La exercițiu participă militari din 12 state NATO, printre care Statele Unite, Germania, Canada și Spania.

În cadrul antrenamentelor sunt testate inclusiv sisteme fără pilot.

„Există un grup de vehicule fără pilot în cadrul exercițiului. Vehicule fără pilot atât pentru supravegherea de suprafață, cât și pentru supravegherea submarină. De asemenea, avem în sprijin și UAV-uri Bayraktar, avem UAV-uri și din partea partenerului de peste ocean”, a explicat un comandant.

Militarii se antrenează și pentru neutralizarea minelor marine, un risc real în Marea Neagră.

De la începutul războiului din Ucraina, în regiune au fost descoperite peste 200 de mine.

Exercițiul Sea Shield are rolul de a testa capacitatea de reacție rapidă și coordonarea între aliați, într-un context regional marcat de tensiuni în creștere.

