Video Scenariul atacării unui stat NATO. Exercițiu de amploare în România: 5.000 de militari, 1.200 de blindate și zeci de avioane mobilizate

Mission AIGLE - CINCU - Roumanie
Militari francezi la Cincu, în cadrul unui exercițiu NATO. Foto: Profimedia Images

Mii de militari NATO se antrenează în centrul României. Este vorba despre cel mai mare exercițiu din acest an, în care aliații simulează un atac rusesc asupra statelor membre. Antrenamentul este, în același timp, și un test pentru grupul de luptă NATO de la Cincu, care ar putea să găzduiască în viitor și mai mulți soldați străini.

Cincu, județul Brașov: 5.000 de militari, 1.200 de vehicule blindate și zeci de avioane sunt în poziție de luptă și așteaptă comanda generalilor. Conform scenariului exercițiului, o țară NATO este atacată, iar aliații activează Articolul 5 și trimit trupe să o apere.

Am adus blindate Piranha, mortiere mobile de 81mm, sistemul Spike, un alt vehicul, și echipamentul propriu, pistoale mitralieră, puși, veste de protecție”, a explicat un militar prezent la exerciții.

NATO a realizat cât de mare este pericolul dronelor, tocmai de aceea a trimis în România, la Cincu, un sistem antidronă al Armatei franceze, care detectează orice aparat de zbor pe o rază de trei kilometri. În momentul în care drona apare pe radar este activată o mitralieră, care urmărește ținta în permanență și o poate distruge în doar câteva secunde.

Zece țări NATO au trimis militari în România. Cea mai mare mutare de trupe a fost făcută însă de Franța. Hexagonul a dislocat de urgență în țara noastră peste 3.000 de militari din mai multe colțuri ale Europei.

Cred că aceasta este prima desfășurare de amploare reală realizată de-a lungul flancului estic al alianței”, a declarat generalul francez Cyril Mathias.

A fost un efort uriaș, realizat prin patru moduri de acțiune: pe mare, pe cale aeriană, pe cale ferată și pe șosele. Ca să aveți o idee despre amploare: a fost o navă până în Grecia, apoi a traversat Bulgaria, apoi cinci avioane, 11 trenuri și aproximativ 15 convoaie. Deci, a fost o dislocare masivă și s-a realizat în mai puțin de 10 zile”, a explicat Maxime Do Tran, general francez.

Exercițiul din România este vital pentru viitorul alianței: NATO își dă seama cât de repede și cât de bine poate să protejeze un stat membru. În același timp, prin misiunea de la Cincu, grupul de luptă NATO din România ajunge la nivel de brigadă, ceea ce înseamnă că unitatea din județul Brașov devine capabilă să găzduiască până la 5.000 de militari, în cazul unui război.

Planul NATO este ca în următorii ani grupul de luptă să ajungă la o capacitate de peste 20.000 de trupe.

