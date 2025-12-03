Președintele României, întrebat de jurnaliști, miercuri a vorbit despre situația în care se află țara noastră, cu un război la graniță și fără ministru la Apărare. Șeful statului a declarat că o decizie privind viitorul ministru va fi luată în viitorul apropiat. Deocamdată, cel care ocupă interimatul asigură cu responsabilitate funcționarea ministerului. Nicușor Dan a vorbit și despre scenariul în care țara noastră ar fi implicată într-o conflagrație.

Șeful statului a confirmat jurnaliștilor prezenți la declarații că scenariul potrivit căruia țara noastră ar trebui să reziste singură în fața unei potențiale agresiuni mai multe săptămâni a fost discutat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

„Toate scenariile sunt analizate și discutate în CSAT” a declarat șeful statului.

La precizările despre ce scenariu este vorba mai exact, Nicușor Dan a explicat că inclusiv „scenariul în care trebuie să rezistăm singuri este luat în calcul”.

Amintim, în prezent, deplasarea unei armate din porturile strategice din vest către țările din apropierea Rusiei sau Ucrainei ar dura aproximativ 45 de zile, a scris Finacial Times după ce a analizat cel mai recent raport european cu privire la adoptarea unor măsuri pentru reducerea blocajelor la frontieră și crearea unor reguli comune pentru transporturile militare.

Spre sfârşitul lunii octombrie, întrebat direct cât de pregătită este armata română, pe o scară de la 1 la 10, să se apere în cazul unui atac al Rusiei, fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, declara că armata României este „pregătită și se pregătește în continuare”, dar nu oferea un răspuns clar privind capacitatea țării de a rezista până la sosirea trupelor NATO şi nici

