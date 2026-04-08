Video Scene violente la Cluj: livrator de mâncare, bătut cu ranga și lovit cu mașina. Polițiștii s-au autosesizat

Mașină de poliție. Foto Profimedia

Un livrator de mâncare a fost bătut cu o rangă de un individ, pe o stradă din Cluj-Napoca, în urma unei altercații. O femeie aflată în zonă a intervenit și a încercat să oprească agresiunea, moment în care bărbatul s-a urcat la volan și, când a vrut să plece, a lovit victima cu mașina. Scenele de violență au fost surprinse în imagini video, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis o anchetă, potrivit Știri de Cluj.

Potrivit imaginilor apărute în spațiul public, curierul a fost atacat de un bărbat care l-a lovit cu o rangă, până când victima a fost pusă la pământ.

O femeie aflată în zonă a intervenit și a încercat să oprească violențele.

După ce i-a aplicat mai multe lovituri victimei, agresorul a pus ranga în portbagajul mașinii și a plecat.

În momentul în care a demarat, acesta a lovit victima cu mașina. 

Reprezentanții IPJ Cluj au transmis că polițiștii s-au sesizat din oficiu în urma apariției imaginilor.

„La data de 7 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe”, a informat, miercuri, IPJ Cluj.

„S-au demarat verificări cu celeritate pentru identificarea persoanelor implicate, stabilirii situației concrete de fapt și luării măsurilor în funcție de concluziile rezultate”, au mai transmis polițiștii.

