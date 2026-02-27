Șoferii din București nu mai pot plăti în numerar parcarea în zonele administrate de Primăria Capitalei. Începând de astăzi, 27 februarie, plata în parcările PMB se face exclusiv cu cardul la aparatele din teren, prin aplicații mobile sau prin SMS, după ce municipalitatea a decis concedierea celor 33 de încasatori și trecerea la un sistem digital.

Potrivit reprezentanților Primăriei, măsura a fost luată deoarece activitatea acestora nu mai era rentabilă. Deși aveau un salariu brut de aproximativ 4.600 de lei, încasările realizate erau de doar câteva sute de lei pe lună, susține municipalitatea.

Ce opțiuni au șoferii

Începând de astăzi, șoferii pot:

plăti cu cardul bancar la aparatele din parcări

achita prin aplicație

trimite SMS pentru activarea taxei de parcare

Totuși, schimbarea ar putea crea dificultăți pentru unii conducători auto. Unii spun că nu sunt obișnuiți să utilizeze aplicații sau plata cu cardul. În cazul plății prin SMS, cei care folosesc cartelă preplătită trebuie să aibă credit disponibil pentru a putea efectua tranzacția.

Pentru cei care insistă să plătească în numerar, singura variantă rămâne utilizarea unor aparate de tip self-pay din supermarketuri, unde se poate achita cash și efectua plata electronică ulterior. Problema este că aceste magazine nu se află întotdeauna în apropierea locurilor de parcare.

Reprezentanții Primăriei susțin că măsura va aduce economii la buget și va eficientiza sistemul. Ciprian Ciucu a declarat că, în medie, municipalitatea încasează echivalentul a doar două ore de parcare dintr-un interval de 12 ore în care un loc este ocupat.

Datele companiei Parking Bucuresti arată că în 2025 încasările totale au fost de 117 milioane de lei, iar în primele două luni din 2026 s-au înregistrat deja aproximativ 15 milioane de lei.

Editor : Ș.A.