Benzina scade sub 8 lei în unele stații

Prețurile carburanților din România continuă să arate semne de stabilizare, după o perioadă de fluctuații puternice. Marți, 21 aprilie, benzina a coborât în unele stații sub pragul de 8 lei/litru, pentru prima dată din luna februarie.

În București, prețurile variază în prezent între 7,99 lei și 8,28 lei/litru, însă această valoare minimă este întâlnită doar în anumite stații, în timp ce media pieței se menține în jurul nivelului de 8 lei/litru, arată Digi24.

Motorina rămâne stabilă, dar la nivel ridicat

Motorina nu a înregistrat modificări față de ziua precedentă, fiind cotată între 8,63 lei și 9,02 lei/litru. În cazul motorinei premium, prețurile sunt semnificativ mai ridicate, variind între 9,40 lei și 10,49 lei/litru.

Potrivit evoluțiilor recente din piață, în ultimele două săptămâni prețurile au scăzut constant. Motorina s-a ieftinit cu aproximativ 1,5 lei/litru, în timp ce benzina a înregistrat ajustări mai moderate.

În prezent, motorina se situează în jurul valorii de 8,60 lei/litru în majoritatea stațiilor, adică cu aproximativ 30 de bani mai mult decât nivelul din momentul declanșării conflictului din Orientul Mijlociu.

Impactul conflictului din Orientul Mijlociu

Evoluțiile recente ale prețurilor vin după o perioadă de volatilitate accentuată pe piețele energetice globale. De la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie, blocarea Strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii energetice au dus la creșteri rapide ale prețului petrolului și la perturbări în lanțurile de aprovizionare.

În acea perioadă, motorina a depășit pragul de 9 lei/litru și a urcat ulterior peste 10 lei/litru în unele stații, iar benzina a trecut de 9 lei/litru.

În prezent, piața arată o tendință de stabilizare, însă specialiștii avertizează că evoluțiile rămân dependente de contextul geopolitic și de dinamica pieței internaționale a petrolului.

