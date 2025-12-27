Live TV

Schimbări importante pentru șoferi în 2026. Cum funcționează radarele inteligente care vor fi montate pe șosele

Radar din cadrul sistemului e-Sigur.
Radar din cadrul sistemului e-Sigur.

2026 vine cu modificări importante pentru șoferi. Poliția plănuiește să pună în funcțiune și mai multe radare inteligente, care pot să detecteze viteza și condusul agresiv sau mersul pe contrasens. Amenzile ajung direct acasă. Aceste camere inteligente vor fi cumpărate de Compania de Drumuri, dar și de primării.

Noul sistem, denumit e-Sigur, are două mari componente. În primul rând, este vorba despre camere inteligente care pot să detecteze viteza mașinii, pot să detecteze dacă șoferul încalcă culoarea roșie a semaforului sau dacă depășește linia continuă.

Cealaltă parte a sistemului este reprezentată de un centru de comandă al Poliției Române, un centru de comandă care acum există și este operațional. Aici vor ajunge toate informațiile strânse de camerele respective.

Momentan nu au fost cumpărate toate aceste dispozitive. Este vorba despre sute de camere inteligente care ar trebui să fie cumpărate și instalate pe tot parcursul anului 2026.

De achiziționarea acestor dispozitive se va ocupa, în primul rând, Compania de Drumuri, pentru autostrăzi și la drumuri naționale, dar și primăriile vor trebui să cumpere aceste dispozitive pentru șoselele care trec prin localități.

Primarii nu sunt obligați să facă acest lucru, dar în cazul în care cumpără camere inteligente și le montează pe raza localității, atunci automat și amenzile vor ajunge la bugetul local. Totul se întâmplă în timp real. Camerele respective detectează inclusiv numărul de înmatriculare și proprietarul mașinii, așa că amenzile ajung în decurs de doar câteva zile la locuința celui care a încălcat Codul rutier.

