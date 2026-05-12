Live TV

Schimbări în transportul public pentru concertul Metallica. Şase linii vor fi deviate temporar, cinci vor avea program prelungit

Data publicării:
autobuze stb in parcare
Foto: STB

Şase linii de transport în comun vor fi deviate temporar, miercuri, 13 mai, iar cinci linii vor avea un program de funcţionare prelungit, în ziua concertului legendarei trupe rock Metallica de la Arena Naţională din Bucureşti.

Astfel, potrivit Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, liniile 85, 90, 104, 143, 640 şi N109 vor funcţiona pe trasee deviate temporar în ziua de miercuri, 13 mai 2026, având în vedere restricţionarea traficului rutier, începând cu ora 15:00, pe Bd. Pierre de Coubertin şi pe Bd. Basarabia (tronsonul cuprins între Bd. Chişinău şi Str. Câmpia Libertăţii), ca urmare a desfăşurării concertului trupei Metallica pe Arena Naţională, potrivit News.ro.

De asemenea, TPBI a decis prelungirea programului de funcţionare a liniilor 1, 10, 85, 104 şi 143.

De asemenea, staţia "Piaţa Hurmuzachi" (aferentă liniilor 640 şi N109), amplasată pe Bd. Basarabia (pe sensul spre Calea Călăraşilor), va fi relocată temporar pe Calea Călăraşilor, după intersecţia cu Şos. Mihai Bravu.

Aşadar, în perioada restricţiilor de circulaţie, liniile din zona Arenei Naţionale vor funcţiona astfel:

  • Liniile 85 şi 90 vor funcţiona pe traseele de bază între terminalele "gara de Nord", respectiv "M Petrache Poenaru" şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/ Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.
  • Linia 104: va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Complex Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/ Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, revenind apoi pe traseul actual.
  • Linia 143 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia Str. Baicului/ Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (capătul liniilor 86 şi 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.
  • Linia 640 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "M Republica" şi intersecţia Bd. Chişinău/ Bd. Basarabia/ Bd. Nicolae Grigorescu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, Calea Călăraşilor, revenind apoi pe traseul de bază.
  • Linia N109 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "M Republica" şi intersecţia Bd. Chişinău/ Bd. Basarabia/ Bd. Nicolae Grigorescu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, Calea Călăraşilor, revenind apoi pe traseul de bază.

După încheierea spectacolului, liniile 1, 10, 85, 104 şi 143 vor funcţiona astfel:

  • 6 tramvaie de pe linia 1 vor trece în zona Arenei Naţionale, la un interval de 10 minute;
  • 6 tramvaie de pe linia 10 vor trece în zona Arenei Naţionale, la un interval de 10 minute;
  • 6 troleibuze de pe linia 85 vor pleca de la Arena Naţională, la un interval de 10 minute;
  • 10 autobuze de pe linia 104 vor trece în zona Arenei Naţionale, la un interval de 6 minute;
  • 4 autobuze de pe linia 143 vor pleca de la Arena Naţională, la un interval de 15 minute.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungary Election
1
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
2
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
3
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
4
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
Cât a fost "darul" la nunta anului în România. Ce sume au găsit în plicuri Andreea Bălan și Victor Cornea
Digi Sport
Cât a fost "darul" la nunta anului în România. Ce sume au găsit în plicuri Andreea Bălan și Victor Cornea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ciprian Ciucu.
Ciucu spune că angajați STB își iau concedii medicale și apoi sunt rechemați, ca să ia mai mulți bani pe ore suplimentare
sssss
Accident în Sectorul 6 al Capitalei: un șofer beat a intrat cu mașina într-un troleibuz
Brazil Shakira
Shakira face istorie la Rio: Concert cu 2 milioane de fani pe plaja Copacabana
ambulanta 112
Un autobuz STB și un tramvai s-au ciocnit la Piața Sudului, din București. Un pasager a fost rănit
kanye west
S-a anulat și concertul pe care Kanye West urma să îl susțină în Polonia. „Nu putem pretinde că este vorba doar de divertisment”
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_59_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Theodor Stolojan: Nicușor Dan trebuie să respecte Constituția. Există...
intrarea in sala CCR
Avocatul Poporului a atacat la CCR ultima ordonanță de urgență...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan, despre viitorul guvern: „Eu nu o să fac experimente”. Ce...
gen american ben hodges
Ben Hodges: Războiul din Iran este „o catastrofă pentru SUA”...
Ultimele știri
Întâlnire PNL - USR înainte de consultările de la Cotroceni
Rogobete, despre cazul bebeluşului mort la Polizu: „Cunosc situaţia, mi-a fost sesizată când eram ministru. Am trimis Corpul de control
O săptămână de la căderea Guvernului. Kelemen Hunor, președintele UDMR, la Interviurile Digi24.ro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Oficial! Lovitură teribilă pentru FCSB. Daniel Bîrligea, anunț de ultimă oră. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Cum a ajuns Sorana Cîrstea o mare jucătoare în circuitul WTA. Afacerea care a stat la originea lansării sale...
Adevărul
Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?
Playtech
Ce avere are Călin Popescu-Tăriceanu. Afacerile care l-au îmbogăţit pe fostul premier
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta...
Pro FM
George Burcea, reacție după ce a fost acuzat că a ironizat-o pe Andreea Bălan chiar în ziua nunții ei: "Îmi...
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Au lăsat salarii de 2.200€ în Olanda pentru a se întoarce definitiv în România. Motivul neașteptat: „Am rămas...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
Digi FM
Ce înseamnă, de fapt, un premier tehnocrat și cum poate apărea un guvern tehnocrat în România. De ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
De la livrator de pizza la câștigător de Oscar. Rami Malek împlineşte 45 de ani. Ce a păstrat după „Bohemian...
UTV
Câți bani au lăsat invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. La eveniment au participat 250 de...