Schimbări legate de numerele de înmatriculare, din 17 septembrie. Ce trebuie să știe șoferii

Ministerul Afacerilor Interne a inițiat un program de modernizare și digitalizare a serviciilor pentru șoferi. În baza acestuia, din 17 septembrie, plăcuțele de înmatriculare pot fi trimise prin curier la orice adresă din România.

Ordinul MAI 132/2025, care intră în vigoare din 17 septembrie, prevede câteva modificări ale regulilor privind numerele de înmatriculare ale mașinilor, pentru simplificarea procesului de obținere a acestora.

Astfel, șoferii din România vor putea opta pentru livrarea plăcuțelor de înmatriculare direct la domiciliu, printr-un serviciu de curierat contra cost.

Platforma digitală a va deveni principalul canal de acces pentru comandarea și plata plăcuțelor, eliminând deplasările la ghișeu.

Ordinul prevede și înrolarea instituțiilor prefectului în Sistemul Național de Plată Online (SNEP), pentru a permite plata online a tuturor taxelor, confecționarea plăcuțelor, păstrarea sau rezervarea unui număr preferențial.

