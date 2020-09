Școala începe în 14 septembrie și apare o nouă întrebare: Cât de sigure sunt mijloacele în transport în comun?

Cât de sigure sunt mijloacele de transport în comun pentru copiii care merg la școală? Este întrebarea pe care și-o pun mulți părinți bucureșteni care își fac acum griji suplimentare. În câteva zile, autobuzele, tramvaiele și stațiile de metrou vor fi pline. Jurnaliștii Digi24 i-au întrebat pe reprezentanți ai Societății de Transport București și pe cei ai Metrorex ce măsuri au luat în acest sens. Până la această oră, nu a fost transmis niciun răspuns.

Cozi interminabile la semafoare, adevărate teste pentru răbdarea șoferilor. Așa arăta Capitala anii trecuți atunci când se deschideau școlile.

Anul acesta, străzile ar putea fi și mai aglomerate în 14 septembrie. Părinții spun că nu vor să își lase copiii în autobuze sau în metrou, de teama de a nu se infecta cu coronavirus.



Reporter: Credeți că transportul public e sigur pentru copii, pentru elevi?

Părinte: În general nu. Nici așa cum este el, nici înainte, nici acum. Ba acum poate mai grav. Vorbind de la curățenie, civilizație, educație. Părerea mea este că nu. Prea multă lume în autobuz, în mijloacele de transport. Mulți nu respectă măsurile impuse. Și în metrou am văzut la fel. Mulți care poartă mască sub bărbie, sub nas. Mănâncă, se șterge, pune mâna pe balustrade.

Nu la fel de simplu este pentru părinții care nu au mașini personale.

Părinte: Păi dacă părinții merg cu autobuzul, părinții nu ajung acasă tot la copii? Deci, dacă e sigur pentru părinți e sigur și pentru copii. Nu ține nimeni cont că ești cu un copil mic și trebuie să păstrezi o anumită distanță.

Gabriel Chicioreanu, secretar general al Federației naționale a asociațiilor de părinți: Vor fi mulți copii care se vor duce la școală în același moment cu persoane adulte care merg la muncă sau vor veni de la muncă. Numărul este insuficient de mijloace de transport în comun, deși păstrăm la școală o anumită distanță în clasă purtăm măști, ce se va întâmpla cu distanțarea socială din autobuze?

La ţară, tot vechile microbuze galbene vor duce la şcoală copiii care locuiesc în satele izolate.

Dănuț Mureșan, șofer pe microbuzul școlii: Mai greu puțin din cauza epidemiei și transportul, am înțeles că trebuie să facem mai multe curse. Unor părinți le e frică să trimită copiii. Am de adus patru curse, până acum făceam două.

Părinte: Ne e frică, dar o sa ne protejăm, o să respectăm condițiile sanitare. Peste 2,8 milioane de copii încep, pe 14 septembrie, noul an şcolar.