Scoaterea la vânzare a ţigărilor, limitată de Guvern cu trei luni înaintea majorării accizelor

pachet de tigari
Foto: GettyImages

Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanţă de urgenţă care vizează limitarea eliberărilor de ţigarete pentru consum în ultimele trei luni înainte de majorarea nivelului accizelor.

Ordonanţa de urgenţă modifică titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi alte măsuri fiscale, reiese dintr-un comunicat transmis de Guvern.

„Actul normativ instituie, în vederea diminuării practicii de eliberare pentru consum masivă de ţigarete înainte de majorarea nivelului accizelor, un mecanism de limitare a eliberărilor pentru consum, de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi, importatorii autorizaţi sau destinatarii certificaţi, în ultimele 3 luni calendaristice înainte de majorarea nivelului accizelor”, transmite sursa citată de Agerpres.

De asemenea, au fost introduse sancţiuni pentru nerespectarea acestei obligaţii.

„O altă prevedere vizează instituirea unor reglementări exprese privind introducerea micilor producători independenţi de vinuri liniştite în categoria plătitorilor de accize, stabilirea momentului eliberării pentru consum care atrage plata accizelor la bugetul de stat şi obligaţia de plată a accizelor ca urmare a introducerii prin Legea nr. 141/2025 a unui nivel de acciză pentru vinurile liniştite. Totodată, se instituie o dispoziţie tranzitorie privind termenul de plată a accizelor pentru vinurile liniştite comercializate de către micii producători independenţi începând cu data de 1 august 2025, dată de la care a intervenit obligaţia de plată a accizelor şi până la intrarea în vigoare a noilor prevederi”, precizează Guvernul.

OUG introduce în sfera produselor supuse accizelor nearmonizate tutunul pentru mestecat şi tutunul pentru uz nazal. Se mai prevede instituirea de la data de 15 decembrie a unei accize nearmonizate de 1.172,45 lei/kg pentru aceste produse.

S-a stabilit de asemenea ca operatorul economic care produce, achiziţionează din alte state membre ale Uniunii Europene sau importă tutun pentru mestecat şi tutun pentru uz nazal să se autorizeze la autoritatea competentă.

„Totodată, se introduc prevederi referitoare la caracterul ocazional al transportului de produse accizabile destinate uzului propriu, efectuat de persoane fizice şi se stabilesc unele limite cantitative maxime în cazul persoanelor fizice care introduc ocazional, în scop personal, produse care conţin tutun, destinate inhalării fără ardere şi tutun pentru mestecat/uz nazal de pe teritoriul altor state membre, în vederea asigurării unei aplicări unitare a legislaţiei privind produsele accizabile şi a combaterii introducerii ilegale pe piaţă a produselor din tutun supuse accizelor nearmonizate”, se menţionează în comunicat.

Actul normativ mai stabileşte înfiinţarea Registrului electronic de evidenţă centralizată a sancţiunilor care să conţină o situaţie centralizată a sancţiunilor aplicate de către: Autoritatea Vamală Română, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Ministerul Afacerilor Interne.

„Totodată, se prevede suspendarea, până la data de 1 noiembrie 2026, atât a aplicării dispoziţiilor care reglementează ca şi contravenţie emiterea bonului fiscal fără ca acesta să conţină codul de identificare fiscală al beneficiarului, numărul de identificare al bonului, precum şi alte date prevăzute de legislaţie, sub formă de cod QR, cât şi a celor care stabilesc sancţiunea aplicabilă pentru această faptă, în vederea acordării timpului necesar pentru conformarea operatorilor economici şi evitarea sancţionării acestora în condiţiile în care obligaţia instituită de lege nu a putut fi adusă la îndeplinire din motive care nu le sunt imputabile”, informează Guvernul. 

